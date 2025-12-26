Finep anuncia R$ 1,5 bilhão em crédito para inovação no 1º semestre de 2026

247 - A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) anunciou que irá disponibilizar R$ 1,5 bilhão em crédito voltado a projetos empresariais de inovação no primeiro semestre de 2026. Os recursos serão liberados por meio do programa Inovacred, iniciativa que se consolidou como um dos principais instrumentos de apoio financeiro à inovação no país e que alcançou resultados históricos ao longo de 2025.

O programa registrou desempenho recorde neste ano, quando o volume de financiamentos contratados chegou a R$ 3 bilhões, beneficiando empresas de diferentes setores e regiões do Brasil.

Criado em 2013, o Inovacred oferece financiamento reembolsável com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). As operações contam com taxas de juros reduzidas e prazos mais longos para pagamento, o que torna o crédito mais acessível para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em 2025, os financiamentos tiveram custo baseado na taxa referencial acrescida de 6,068% ao ano, com prazo de até 96 meses, já incluído o período de carência.

O programa é operado por cerca de 30 agentes financeiros credenciados, responsáveis pela análise, contratação e acompanhamento dos projetos apoiados. Entre os itens financiáveis estão equipamentos, softwares, infraestrutura tecnológica, mão de obra especializada e serviços técnicos necessários à execução das iniciativas de inovação.

Um dos destaques do Inovacred é o foco no desenvolvimento regional. Em 2025, mais de R$ 500 milhões foram direcionados a projetos localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para o primeiro semestre de 2026, a Finep informou que 30% do total de recursos disponíveis serão reservados especificamente para empresas dessas regiões.

De acordo com o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, a ampliação do volume de crédito busca assegurar previsibilidade e continuidade aos investimentos em ciência, tecnologia e inovação no país. “Os resultados do Inovacred mostram a importância de manter recursos regulares para ciência, tecnologia e inovação, com impacto também no desenvolvimento regional”, afirmou.