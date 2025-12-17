Lula diz que políticas públicas deram visibilidade ao povo pobre

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou nesta quarta-feira (17) um balanço das ações do Governo do Brasil durante a última reunião ministerial de 2025. Ao avaliar quase três anos de gestão, Lula destacou avanços econômicos, sociais e institucionais, afirmando que o país atravessa um período singular em sua história recente.

Balanço de três anos de governo

Na abertura da reunião, Lula afirmou que o objetivo do encontro foi consolidar os resultados alcançados ao longo do período. “Essa reunião de hoje é para que todos vocês tenham um quadro real do que aconteceu nesses três anos, possivelmente nem cada um de nós individualmente saiba a grandeza do que foi feito”, declarou.

O presidente ressaltou o desempenho da economia brasileira em diferentes setores. “Eu acho que nós estamos vivendo, do ponto de vista econômico, do financiamento dos nossos bancos, do crescimento da nossa indústria, do ponto de vista do crescimento da agricultura, um momento quase que ímpar na história desse país”, afirmou.

Inclusão social e fortalecimento das políticas públicas

Ao tratar das políticas sociais, Lula enfatizou o impacto das ações voltadas à população de baixa renda. “A verdade nua e crua é que nós acabamos com a invisibilidade do povo pobre deste país, nós acabamos com a invisibilidade de um povo que só era reconhecido em época de eleição”, disse.

Segundo o presidente, os investimentos ampliaram o acesso a direitos básicos. “Hoje as pessoas estão tendo o direito de comer três vezes ao dia, de ir ao cinema, porque também nunca se investiu tanto em Cultura como se investiu nesses três anos, num país em que não existia mais Ministério da Cultura”, afirmou.

Lula também destacou a importância da circulação de renda como motor do desenvolvimento. “Se tiver dinheiro na mão do povo, está resolvido o problema da industrialização, do consumo, da agricultura, da inflação. O que nós vamos demonstrar de lição ao povo brasileiro é que, na hora que a gente consegue fazer com que o dinheiro circule na mão de todos, está resolvido parte do trauma desse país”, declarou.

Economia, bancos públicos e investimentos

No campo econômico, o presidente ressaltou o papel dos bancos públicos no estímulo ao crescimento. “Se a gente for analisar o que os bancos públicos brasileiros fizeram, a gente vai perceber que há décadas os bancos não faziam a capacidade de investimento que estão fazendo agora”, afirmou, citando instituições como BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Basa e BNB.

Lula também mencionou a aprovação de medidas estruturantes no Congresso Nacional, como a reforma tributária e mudanças no Imposto de Renda. “Tudo aquilo que, teoricamente, os analistas políticos achavam impossível acontecer num governo que tinha menos de 120 deputados, numa Câmara de 513, aconteceu”, disse. Ele atribuiu os avanços à capacidade de diálogo do governo. “Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países e assim nós conseguimos terminar o ano numa situação amplamente favorável”, completou.

Transparência e prestação de contas

O presidente destacou ainda a necessidade de ampliar a comunicação dos resultados do governo. “É importante que a gente tenha a noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe, que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país”, afirmou.

Nova Indústria Brasil e reindustrialização

Durante a reunião, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, apresentou os avanços da Nova Indústria Brasil, política voltada à reindustrialização do país. Segundo ele, R$ 108 bilhões foram destinados ao eixo da inovação, com participação de instituições como Finep, Embrapii e BNDES.

Alckmin destacou o programa Mover, voltado à eficiência energética, segurança automotiva e inovação. “O programa Mover tem R$ 3,8 bilhões de incentivo para eficiência energética, segurança automotiva e inovação. O presidente anunciou R$ 140 bilhões de investimento privado e mais R$ 50 milhões na indústria automotiva. Tinham fechado três fábricas. As três voltaram. No lugar da Mercedes, a GWM. Na Bahia, a BYD, e no Ceará, General Motors”, afirmou.

Biocombustíveis e indústria sustentável

O vice-presidente também apontou avanços na área de biocombustíveis. “O Brasil vai ser o grande protagonista do SAF, o combustível de aviação sustentável. E o etanol, que estava em 25%, 27%, foi para 30%. E a gente viu as usinas novas de etanol, inclusive agora etanol de milho também. Uma indústria mais competitiva”, disse.

Ao concluir, Alckmin ressaltou a integração entre política industrial, investimentos e fortalecimento do mercado interno. “É o ano da colheita. Nós estamos colhendo e plantando, permanentemente procurando plantar mais. E temos aqui o Ministério que une a todos nós, que é o Ministério do Entusiasmo, presidido pelo presidente Lula”, afirmou.