FMI projeta preço médio global do petróleo em US$ 62,13 por barril em 2026

247 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que o preço médio do petróleo em 2026 será de US$ 62,13 por barril, com alta para US$ 62,17 em 2027, segundo relatório divulgado pela instituição nesta segunda-feira (19).

“Trata-se da média simples dos preços do Brent do Reino Unido, do Dubai Fateh e do petróleo West Texas Intermediate. O preço médio do petróleo em dólares por barril, com base nos mercados futuros (em 20 de novembro de 2025), é estimado em US$ 62,13 para 2026 e US$ 62,17 para 2027”, informa o documento.