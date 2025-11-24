Focus mostra queda na projeção para Selic em 2026 a 12%

(Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central reduziram ainda mais a projeção para a inflação neste ano e passaram a ver a taxa básica de juros mais baixa ao final de 2026, mostrou a pesquisa Focus nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a expectativa para a Selic ao final do próximo ano passou agora a 12,0%, de 12,25% antes. Para este ano a estimativa segue de manutenção em 15% na última reunião, em 9 e 10 de dezembro.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a expectativa para a alta do IPCA em 2025 caiu em 0,01 ponto percentual, a 4,45%, indo um pouco mais abaixo do teto da meta. Para 2026 a conta caiu em 0,02 ponto, a 4,18%, mas para os dois anos seguintes as projeções foram mantidas em respectivamente 3,80% e 3,50%.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento este ano e no próximo permaneceram em 2,16% e 1,78%, respectivamente.