Boletim Focus: mercado passa a prever inflação dentro da meta

247 - A nova edição do Boletim Focus, divulgada nesta segunda-feira (17) pelo Banco Central e citada pelo InfoMoney, aponta que as expectativas do mercado para a inflação de 2025 voltaram a recuar. Pela primeira vez desde dezembro de 2024, a projeção fica abaixo do teto de 4,5% previsto no sistema de metas, movimento que reforça a percepção de alívio nos preços.

Segundo o relatório semanal do Banco Central a estimativa para o IPCA do próximo ano passou de 4,55% para 4,46%, retomando a trajetória de queda após a interrupção registrada na semana anterior. A tendência também chegou ao câmbio, com a projeção para o dólar recuando ligeiramente de R$ 5,41 para R$ 5,40.

As expectativas para o desempenho da economia e para a política monetária seguiram estáveis. O mercado manteve o crescimento do PIB em 2,16% e a taxa Selic em 15% ao ano para 2025, indicando que, por ora, não há revisão no cenário básico de atividade e juros.

Inflação segue trajetória de desaceleração

As projeções para os anos seguintes também mantiveram sinal de estabilidade. Para 2026, a mediana do IPCA continuou em 4,20% pela terceira semana consecutiva. Em 2027, o indicador permaneceu em 3,80% pela segunda semana, enquanto para 2028 a estimativa se manteve em 3,50%.

Entre os índices de preços, o IGP-M apresentou nova rodada de queda. A expectativa para 2025 passou de -0,22% para -0,32%, acumulando dez semanas consecutivas de recuo. Para 2026, o índice caiu de 4,08% para 4,02%. Já em 2027, o número permanece fixado em 4,00% há 44 semanas, enquanto 2028 teve redução de 3,86% para 3,80%.

Os preços administrados mostraram comportamento diferente. A projeção para 2025 subiu pela terceira semana, de 4,97% para 5,06%. Para 2026, a estimativa ficou estável em 3,86%. Em 2027, houve queda de 3,80% para 3,70%, e para 2028 o número continuou em 3,60%.

PIB permanece sem mudanças

As previsões para o Produto Interno Bruto seguem sem alterações significativas. Para 2026, a estimativa ficou em 1,78% pela terceira semana consecutiva. O cenário de 2027 também se manteve com crescimento de 1,88%, enquanto para 2028 o consenso continua em 2,00%, nível que já se repete há 88 semanas.

Câmbio e juros seguem estáveis no longo prazo

Para os anos seguintes, o câmbio permanece ancorado em R$ 5,50 nas projeções para 2026, 2027 e 2028. O número não apresenta mudanças há semanas, refletindo um cenário de estabilidade nas expectativas de longo prazo.

O mesmo ocorre com a taxa básica de juros. A Selic projetada para 2026 continua em 12,25% pela oitava semana. Para 2027, permanece em 10,50% há 40 semanas, enquanto a estimativa para 2028 segue em 10,00% há 47 semanas.