TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Fomento Rural aumenta em 30% renda familiar de beneficiados

      Programa eleva ganhos em três estados e fortalece produção agrícola familiar

      Fomento Rural aumenta em 30% renda familiar de beneficiados (Foto: MST)

      247 - O Programa Fomento Rural, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), apresentou avanços expressivos após seis anos de implementação, segundo estudo divulgado pela pasta. A pesquisa, que analisou resultados no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pará, revela impactos duradouros na renda e na segurança alimentar das famílias atendidas.A avaliação acompanhou mil famílias elegíveis em cada estado, identificadas pelas Ematers locais, permitindo mensurar os efeitos da política pública em diferentes realidades regionais.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O levantamento mostra que, na média dos três estados, a renda total familiar cresceu 30%, com aumento de 44% na renda proveniente do trabalho. As famílias também passaram a comercializar excedentes agrícolas com maior regularidade, além de ampliar a solicitação de crédito produtivo — crescimento de 18% — com destaque para Minas Gerais e Pará, onde o acesso ao Garantia Safra foi significativamente aprimorado.

      A coordenadora-geral de Fomento à Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água do MDS, Ana Amélia da Silva, destacou que o programa tem desempenhado papel decisivo no desenvolvimento rural sustentável e no combate à pobreza. “A avaliação representa um marco para o programa, pois pela primeira vez foi possível mensurar seus impactos de longo prazo para a população atendida em diferentes contextos regionais do país”, afirmou.

      Diferenças regionais e novos desafios

      O estudo revelou efeitos distintos entre os estados avaliados. No Rio Grande do Sul, o impacto mais forte ocorreu sobre a renda familiar. Em Minas Gerais, o autoconsumo da produção agrícola reduziu em 19,5% os gastos com alimentação, ao mesmo tempo em que a participação em associações de produtores subiu 130%. No Pará, houve expansão de áreas produtivas e avanço notável na infraestrutura agrícola das famílias atendidas.

      A pesquisa também apontou pontos que podem ser aperfeiçoados, como o incentivo ao empoderamento feminino, à educação nutricional e a necessidade de maior integração com programas complementares, entre eles o Pronaf, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A articulação com economias urbanas em zonas periurbanas também foi indicada como elemento crucial para ampliar os resultados.

      Os pesquisadores destacaram ainda que a pandemia de Covid-19 atingiu as famílias em um momento de expansão produtiva, afetando parte dos avanços previstos. Mesmo assim, os impactos positivos permaneceram sólidos. “Os resultados demostraram que o Fomento Rural gera efeitos duradouros sobre a renda e a situação de segurança alimentar das famílias, mesmo diante de um choque, como foi a pandemia de Covid-19”, avaliou Ana Amélia.

      Investimentos realizados em 2025

      O balanço de 2025 mostra que o MDS destinou R$ 144,4 milhões diretamente às famílias atendidas, sendo R$ 83,5 milhões referentes à primeira parcela do benefício e R$ 60,8 milhões à segunda. Ao longo do ano, 32.139 novas famílias foram incluídas no programa. Somente em dezembro, 4.585 delas receberam a primeira parcela para dar início aos projetos produtivos, enquanto outras 2.353 concluíram o ciclo de pagamento.

      A maior parte das novas inclusões, 70,9% (22.870 famílias), ocorreu por meio de parcerias com governos estaduais, com 23 unidades federativas integradas ao programa. Outras 16% (5.160 famílias) ingressaram por meio da integração entre os programas Fomento Rural e Cisternas, beneficiando 4.069 famílias no Semiárido e 1.091 na Amazônia. Já 10,4% (3.373 famílias) foram incorporadas por meio de iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), via chamadas da Anater. Outras 826 famílias (2,6%) entraram por meio de cooperação com órgãos federais.

      Estrutura do programa

      O Fomento Rural combina assistência técnica e transferência direta de recursos não reembolsáveis, no total de R$ 4,6 mil por família — divididos em duas parcelas, a primeira de R$ 2,6 mil e a segunda de R$ 2 mil. O objetivo é fortalecer a capacidade produtiva das famílias rurais mais pobres, permitindo ampliar ou diversificar cultivos e gerar renda de forma sustentável, com impacto direto na segurança alimentar e na superação da pobreza.

      Artigos Relacionados

      Tags