Galípolo apoia independência dos bancos centrais em manifesto global
Presidente do BC brasileiro assina declaração internacional em defesa da autonomia monetária durante crise do banco Master
247 - O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, assinou uma declaração conjunta com dirigentes de autoridades monetárias de diferentes países em defesa da independência dos bancos centrais. O posicionamento ocorre em um momento de forte tensão institucional, tanto no cenário internacional quanto no Brasil, que enfrenta a liquidação do banco Master.
Segundo o Banco Central, o manifesto foi publicado em meio aos ataques sofridos por Jerome H. Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
De acordo com o BC, o documento reforça que a autonomia das autoridades monetárias é um elemento central para a estabilidade econômica global. O texto do manifesto destaca que a iniciativa “reafirma a autonomia técnica das instituições como pilar central da estabilidade econômica global”.
Na declaração, os presidentes dos bancos centrais enfatizam ainda que a independência institucional é “fundamental para assegurar a estabilidade de preços e o bem-estar dos cidadãos, sempre sob a égide do Estado de Direito e da transparência democrática”.
Ao aderir ao manifesto, Gabriel Galípolo posiciona o Banco Central do Brasil ao lado de algumas das principais instituições financeiras do mundo, como o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco de Compensações Internacionais (BIS), entre outras autoridades monetárias de relevância global.
A assinatura do documento ocorre em um contexto delicado no país, marcado pela liquidação do banco Master, o que reacendeu debates sobre governança, regulação financeira e o papel das instituições na preservação da estabilidade do sistema econômico nacional.