Galípolo diz que BC está "insatisfeito" e precisa de dados para analisar queda nos juros

247 - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira (24) que a autoridade monetária está insatisfeita com a falta de convergência da inflação para a meta e avisou que ainda irá analisar os dados antes de colocar em discussão uma redução na taxa Selic.

"Ainda estamos insatisfeitos porque não está convergindo para a meta. Não está onde gostaríamos, por isso seguimos num patamar restritivo e o BC sempre irá fazer isso", disse Galípolo em almoço anual com dirigentes de bancos, promovido pela Febraban, em São Paulo-SP.

Ao fazer um balanço do ano, Galípolo admitiu, contudo, que o cenário atual é mais favorável para uma eventual queda nos juros. "Desafios agora emagreceram significativamente”, disse, ao afirmar que "a política monetária está funcionando”.