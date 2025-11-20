EUA: Dirigentes do Fed se dividem sobre avanço do ciclo de cortes de juros em dezembro

247 - O debate interno no Federal Reserve (Fed) voltou a se intensificar após a divulgação, nesta quarta-feira (19), da ata referente à reunião realizada na segunda e terça-feira (28 e 29) de outubro. O documento, publicado originalmente pela CNN Brasil, mostra que a decisão do mês passado — um corte na taxa básica — ocorreu em meio a forte divergência entre os dirigentes.

Segundo a CNN Brasil, a ata detalha que parte relevante das autoridades alertou que reduzir os juros poderia prejudicar o combate à inflação, que permanece acima da meta de 2% há mais de quatro anos. Esse cenário aprofundou as diferenças internas sobre a possibilidade de novo afrouxamento monetário em dezembro.

O texto revela que os formuladores de política monetária seguem avaliando um mercado de trabalho em desaceleração, enquanto a inflação ainda se mantém elevada. Esses dois fatores ampliam a divisão entre os que defendem cautela e os que enxergam espaço para continuar reduzindo os custos de crédito.

De acordo com a ata, “muitos participantes foram favoráveis à redução da taxa de juros”, ainda que alguns dentro desse grupo também considerassem aceitável manter os juros inalterados. O documento ressalta que vários dirigentes se opuseram ao corte promovido em outubro e “expressaram preocupação com a estagnação do progresso em direção à meta de inflação de 2% do Comitê Federal de Mercado Aberto… enquanto também observaram que as expectativas de inflação de longo prazo podem aumentar caso a inflação não retorne a 2% em tempo hábil”.

A divisão exposta reforça que o Fed caminha para uma decisão mais complexa em dezembro, sem consenso claro sobre a estratégia adequada para equilibrar a desaceleração econômica e a persistência inflacionária.