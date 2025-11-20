TV 247 logo
      EUA: Dirigentes do Fed se dividem sobre avanço do ciclo de cortes de juros em dezembro

      Ata revela embate entre dirigentes sobre novo afrouxamento monetário em dezembro

      Prédio do Federal Reserve em Washington, D.C. - 14/06/2022 (Foto: REUTERS/Sarah Silbiger)

      247 - O debate interno no Federal Reserve (Fed) voltou a se intensificar após a divulgação, nesta quarta-feira (19), da ata referente à reunião realizada na segunda e terça-feira (28 e 29) de outubro. O documento, publicado originalmente pela CNN Brasil, mostra que a decisão do mês passado — um corte na taxa básica — ocorreu em meio a forte divergência entre os dirigentes.

      Segundo a CNN Brasil, a ata detalha que parte relevante das autoridades alertou que reduzir os juros poderia prejudicar o combate à inflação, que permanece acima da meta de 2% há mais de quatro anos. Esse cenário aprofundou as diferenças internas sobre a possibilidade de novo afrouxamento monetário em dezembro.

      O texto revela que os formuladores de política monetária seguem avaliando um mercado de trabalho em desaceleração, enquanto a inflação ainda se mantém elevada. Esses dois fatores ampliam a divisão entre os que defendem cautela e os que enxergam espaço para continuar reduzindo os custos de crédito.

      De acordo com a ata, “muitos participantes foram favoráveis à redução da taxa de juros”, ainda que alguns dentro desse grupo também considerassem aceitável manter os juros inalterados. O documento ressalta que vários dirigentes se opuseram ao corte promovido em outubro e “expressaram preocupação com a estagnação do progresso em direção à meta de inflação de 2% do Comitê Federal de Mercado Aberto… enquanto também observaram que as expectativas de inflação de longo prazo podem aumentar caso a inflação não retorne a 2% em tempo hábil”.

      A divisão exposta reforça que o Fed caminha para uma decisão mais complexa em dezembro, sem consenso claro sobre a estratégia adequada para equilibrar a desaceleração econômica e a persistência inflacionária.

