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      Geração 60+ bate recorde de participação no mercado de trabalho, diz Nexus

      Levantamento da Nexus mostra que um em cada quatro brasileiros com 60 anos ou mais está empregado, porém 53% trabalham sem carteira assinada

      Celular com Carteira de Trabalho Digital (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)
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      247 - A participação dos brasileiros com 60 anos ou mais no mercado de trabalho atingiu o maior nível da última década. Segundo levantamento da Nexus, atualmente 25% da população dessa faixa etária está ocupada, o equivalente a um em cada quatro idosos, em um movimento que reflete mudanças demográficas, econômicas e nas regras de aposentadoria.

      Os dados da Nexus mostram que o contingente de trabalhadores da chamada Geração 60+ cresceu em ritmo superior ao da própria expansão populacional desse grupo. Nos últimos dez anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais em atividade profissional passou de 5,7 milhões para 8,7 milhões, uma alta de 53%.

      O avanço supera o crescimento da população nessa faixa etária, que foi de 37% no mesmo período. O resultado indica que os brasileiros estão permanecendo mais tempo no mercado de trabalho, impulsionados por fatores como o aumento da expectativa de vida, alterações nas condições de aposentadoria e a necessidade de complementar a renda familiar.

      O levantamento também aponta que a presença dos trabalhadores mais velhos cresceu de forma mais intensa do que a observada entre os jovens. Enquanto o número de ocupados entre as faixas etárias mais jovens registrou crescimento de 8% na última década, entre os profissionais com 60 anos ou mais a expansão chegou a 53%.

      Apesar do aumento da ocupação e da redução do desemprego, os dados revelam um cenário marcado pela precariedade das relações de trabalho. A taxa de desemprego entre os brasileiros com 60 anos ou mais caiu de 4% para 2% ao longo dos últimos dez anos, mas a maior parte dessa inserção ocorre em atividades informais.

      De acordo com a Nexus, 53% dos trabalhadores da Geração 60+ atuam sem carteira assinada ou sem acesso às garantias trabalhistas formais. O índice é cerca de uma vez e meia superior à média observada para o conjunto dos trabalhadores brasileiros.

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