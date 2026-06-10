Geração 60+ bate recorde de participação no mercado de trabalho, diz Nexus

247 - A participação dos brasileiros com 60 anos ou mais no mercado de trabalho atingiu o maior nível da última década. Segundo levantamento da Nexus, atualmente 25% da população dessa faixa etária está ocupada, o equivalente a um em cada quatro idosos, em um movimento que reflete mudanças demográficas, econômicas e nas regras de aposentadoria.

Os dados da Nexus mostram que o contingente de trabalhadores da chamada Geração 60+ cresceu em ritmo superior ao da própria expansão populacional desse grupo. Nos últimos dez anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais em atividade profissional passou de 5,7 milhões para 8,7 milhões, uma alta de 53%.

O avanço supera o crescimento da população nessa faixa etária, que foi de 37% no mesmo período. O resultado indica que os brasileiros estão permanecendo mais tempo no mercado de trabalho, impulsionados por fatores como o aumento da expectativa de vida, alterações nas condições de aposentadoria e a necessidade de complementar a renda familiar.

O levantamento também aponta que a presença dos trabalhadores mais velhos cresceu de forma mais intensa do que a observada entre os jovens. Enquanto o número de ocupados entre as faixas etárias mais jovens registrou crescimento de 8% na última década, entre os profissionais com 60 anos ou mais a expansão chegou a 53%.

Apesar do aumento da ocupação e da redução do desemprego, os dados revelam um cenário marcado pela precariedade das relações de trabalho. A taxa de desemprego entre os brasileiros com 60 anos ou mais caiu de 4% para 2% ao longo dos últimos dez anos, mas a maior parte dessa inserção ocorre em atividades informais.

De acordo com a Nexus, 53% dos trabalhadores da Geração 60+ atuam sem carteira assinada ou sem acesso às garantias trabalhistas formais. O índice é cerca de uma vez e meia superior à média observada para o conjunto dos trabalhadores brasileiros.