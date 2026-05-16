Golpe usa nome do Novo Desenrola Brasil para cobrar falsas taxas de renegociação

247 - Criminosos estão utilizando um site falso que imita páginas oficiais do Ministério da Fazenda para aplicar golpes em pessoas interessadas em renegociar dívidas pelo Novo Desenrola Brasil. O alerta foi divulgado pelo próprio ministério em informação publicada pela Agência Gov.

Segundo o Ministério da Fazenda, os golpistas prometem “limpar o nome” do cidadão em até cinco dias e simulam uma suposta análise de elegibilidade para o programa. A fraude envolve consulta de CPF e coleta de dados pessoais e financeiros das vítimas.

Na página falsa, os criminosos também utilizam um chat para perguntar detalhes sobre as dívidas dos usuários, incluindo informações sobre débitos de cartão de crédito e outros compromissos financeiros. Em seguida, condicionam a renegociação ao pagamento de taxas via Pix, alegando cobranças relacionadas a “taxas administrativas” e “processamento eletrônico”.

O Ministério da Fazenda reforçou que não existe qualquer cobrança para participar do Novo Desenrola Brasil. De acordo com o órgão, os cidadãos devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras com as quais possuem dívidas para consultar as condições de renegociação disponíveis.

Criado pelo Governo Federal, o Novo Desenrola Brasil tem como objetivo facilitar a renegociação de débitos para consumidores inadimplentes. Entre as possibilidades oferecidas pelo programa estão descontos sobre o valor total das dívidas e redução de juros.

O governo orienta que a população acesse apenas os canais oficiais para obter informações sobre o programa e evitar cair em golpes virtuais. O endereço oficial do Novo Desenrola Brasil está disponível no portal do Ministério da Fazenda e no site gov.br.