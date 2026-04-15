Governo federal amplia crédito para reforma de moradias para quem recebe até R$ 13 mil

247 - O programa Reforma Casa Brasil passou por mudanças que ampliam o acesso ao crédito para famílias de renda média e baixa, com aumento do limite de renda, redução das taxas de juros e prazos mais longos para pagamento. As novas regras elevam a renda familiar permitida para até R$ 13 mil, ampliam o valor financiado para até R$ 50 mil e reduzem significativamente os encargos mensais.

As alterações incluem também a ampliação do prazo de amortização e mudanças nas garantias dos financiamentos, em uma estratégia do governo para expandir o alcance da política habitacional voltada à melhoria de moradias já existentes.

Entre os principais pontos, o teto de renda para acesso ao crédito subiu de R$ 9,6 mil para R$ 13 mil, enquanto o valor máximo de financiamento passou de R$ 30 mil para R$ 50 mil. As taxas de juros também foram reduzidas: para famílias com renda de até R$ 3,2 mil, a taxa caiu de 1,17% para 0,99% ao mês. Já para quem ganha acima desse valor, a taxa foi reduzida de 1,95% para 0,99% ao mês.

Outra mudança relevante é o aumento do prazo para pagamento, que passou de 60 para 72 meses. Além disso, o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) passará a garantir todos os contratos realizados dentro do programa, o que pode facilitar o acesso ao crédito por parte das famílias.

Criado no final do ano passado, o Reforma Casa Brasil é operado pela Caixa Econômica Federal e tem como foco financiar melhorias em residências já existentes. A iniciativa parte do entendimento de que o déficit habitacional no país não se limita à falta de moradias, mas também às condições inadequadas de muitas casas.

Com os recursos obtidos, os beneficiários poderão investir na compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos, como elaboração de projetos e acompanhamento de obras. Apesar das mudanças anunciadas, o governo ainda não detalhou completamente como o programa funcionará dentro das novas condições.