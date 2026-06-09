Governo prepara linha de crédito de R$ 4 bi para programa de compra de motos por entregadores

247 - O governo federal está finalizando os detalhes de uma nova linha de crédito voltada à compra de motocicletas por entregadores de aplicativos. A iniciativa, que integra o programa Move Motos, deverá disponibilizar cerca de R$ 4 bilhões em financiamentos para a categoria. A proposta prevê condições semelhantes às adotadas na linha de crédito destinada a motoristas de aplicativos, lançada em maio.

De acordo com integrantes do governo ouvidos pela Folha de São Paulo, a taxa de juros deve ficar próxima de 12,6% ao ano, enquanto o valor médio disponibilizado por beneficiário deve alcançar cerca de R$ 20 mil.

Com esse limite por CPF, a expectativa é que aproximadamente 200 mil trabalhadores possam ser contemplados pela nova modalidade de financiamento. O objetivo é ampliar o acesso à aquisição de motocicletas, principal ferramenta de trabalho de milhares de entregadores espalhados pelo país.

Garantia pública e possibilidade de financiamento sem entrada

A estrutura da nova linha de crédito deverá contar com garantias do Fundo de Garantia de Operações (FGO), administrado pelo Banco do Brasil. Paralelamente, o governo avalia a possibilidade de realizar novos aportes ao fundo para ampliar a capacidade de atendimento do programa.

Outra medida em análise é a eliminação da exigência de entrada para contratação do financiamento. A avaliação dentro do governo é que muitos entregadores enfrentam dificuldades para reunir recursos suficientes para o pagamento inicial, o que acaba limitando o acesso ao crédito tradicional.

Plataformas ajudarão a identificar beneficiários

As regras de elegibilidade devem seguir modelo semelhante ao já adotado para motoristas de aplicativos. Nesse sistema, as próprias plataformas digitais realizam a verificação dos trabalhadores aptos a participar do programa, mediante autorização do profissional, e comunicam os dados ao governo.

Empresas como iFood, 99, Keeta e Rappi já participam desse processo na linha de crédito voltada aos motoristas e podem desempenhar função semelhante no novo programa para motociclistas.

Medida integra pacote de crédito do governo

O financiamento para compra de motos faz parte de um conjunto mais amplo de programas de crédito anunciados pelo governo federal nos últimos meses. Entre as iniciativas estão linhas específicas para taxistas, motoristas de aplicativo, caminhoneiros e produtores rurais, além de um novo programa de renegociação de dívidas.

Com a inclusão dos R$ 4 bilhões destinados ao Move Motos, o volume total de crédito disponibilizado por diferentes programas poderá atingir R$ 75,2 bilhões, considerando também operações voltadas para aquisição de caminhões, máquinas agrícolas e investimentos ligados à chamada indústria 4.0.

Ministra confirma lançamento do Move Motos

Durante reunião ministerial realizada na última semana, a ministra Miriam Belchior confirmou que o governo trabalha no lançamento da nova iniciativa. "Temos uma próxima entrega prevista, com essa mesma lógica, que é o Move Motos, com essa mesma lógica de veículos, financiamento para os motociclistas de aplicativos", afirmou.

As negociações para definição das regras envolvem os ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), além da Casa Civil. O secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos, também participa das discussões relacionadas ao programa.

Mercado de trabalho por aplicativos segue em expansão

Dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram a relevância econômica do setor. Em 2024, o Brasil registrava cerca de 1,7 milhão de pessoas atuando por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços.

Desse total, 58,3% — aproximadamente 964 mil trabalhadores — tinham como principal atividade os aplicativos de transporte, incluindo os serviços de táxi. Já os aplicativos de entrega concentravam 29,3% dos trabalhadores, o equivalente a cerca de 485 mil pessoas, público que poderá ser diretamente beneficiado pela nova linha de crédito voltada à compra de motocicletas.