Governo prepara MP para mudar Lei das Estatais

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o governo pretende "alterar aspectos da Lei das Estatais" para permitir "maior sinergia entre as empresas e o governo do momento". O governo federal quer dar soluções "mais imediatas" para conter aumentos nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A informação foi publicada nesta terça-feira (21) pelo site Metrópoles.

"Em vez de formatarmos uma PEC [Proposta de Emenda à Constituição] ou um projeto de lei, as medidas infraconstitucionais podem ser resolvidas por meio de medida provisória", disse o parlamentar.

O governo não definiu como fará as mudanças. Lira aguarda novas reuniões com representantes da oposição e da base aliada no Congresso para discutir propostas.

A Petrobrás anunciou, na última sexta-feira (17), um reajuste de 5,18% para o litro da gasolina e de 14,21% para o litro do diesel.

O líder dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, disse nessa sexta que uma greve da categoria "é o mais provável" após o reajuste nos preços dos combustíveis.

Bolsonaro tentou não se responsabilizar pelo aumento nos preços dos combustíveis, mas a maioria dos membros do conselho da empresa foi indicada pelo governo.

