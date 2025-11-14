Governo registra superávit e déficit anual recua em outubro

O desempenho das contas públicas em outubro apresentou sinais concretos de recuperação fiscal, impulsionado pela alta da arrecadação e pela desaceleração do déficit acumulado no ano. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o mês fechou com superávit primário de R$ 37,1 bilhões. Mesmo com pressões sobre os gastos, o déficit acumulado de janeiro a outubro recuou para R$ 61,8 bilhões, abaixo dos R$ 65,9 bilhões registrados no mesmo intervalo de 2024.

Receita líquida cresce e impulsiona resultado

A receita líquida do governo central atingiu R$ 229,4 bilhões em outubro, um aumento real de 4,7% na comparação com os R$ 219,2 bilhões arrecadados no mesmo mês do ano anterior. O resultado foi impulsionado principalmente pelas receitas administradas pela Receita Federal do Brasil, que tiveram avanço de 5,8%, representando acréscimo real de R$ 9,8 bilhões.

O Regime Geral de Previdência Social também apresentou desempenho positivo, com incremento real de R$ 3,5 bilhões, equivalente a 6,4%. Em sentido oposto, as receitas não administradas pela Receita Federal sofreram queda real de 6,8%, o que corresponde a R$ 2,4 bilhões. Após as transferências legais e constitucionais, a receita líquida teve variação real positiva de R$ 10,2 bilhões, mantendo trajetória de alta.

Arrecadação acumulada tem expansão no ano

No acumulado de 2025, a receita líquida apresentou crescimento real de 3,7%, somando R$ 68,7 bilhões adicionais a preços constantes. As receitas administradas pela Receita Federal se destacaram novamente, com aumento de 4,4% e impacto real de R$ 65,9 bilhões no período.

Despesas crescem, mas déficit anual diminui

As despesas totalizaram R$ 192,4 bilhões em outubro, um aumento real de 9,1% em relação aos R$ 176,3 bilhões desembolsados no mesmo mês de 2024. Entre janeiro e outubro, o crescimento das despesas somou R$ 64,6 bilhões em termos reais, equivalente a 3,3%.