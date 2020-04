Guedes admite retração econômica de 4% do PIB em 2020

A previsão de Guedes - de 4% - apesar de mais positiva que a do BC (-5,5%) e do Itaú (-6,2%), é mais pessimista que a do Bank of America (3,5%) e do JP Morgan (3,3%) edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a senadores na noite de quinta-feira, 10, que se paralisia causada pela pandemia do coronavírus se estender depois de julho, o Produto Interno Bruto (PIB) poderá ter queda de 4% em 2020, informa matéria do Globo. Porém, indicou que a retração da economia depende do cenário, que é impreciso, pois não se sabe quanto tempo haverá paralisia.

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse à XP Investimentos que a retração econômica será de 5,5% neste ano, citando estudo da britânica Economist Intelligence Unit. Bancos privados, como o Itaú Unibanco, também prevêem recessão. No caso do Itaú, a previsão é de queda de até 6,4%.

A previsão de Guedes - de 4% - apesar de mais positiva que a do BC e do Itaú, é mais pessimista que a de outras instituições. O Bank of America, por exemplo, prevê queda de 3,5% em 2020 e o JP Morgan anunciou recessão de 3,3%.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.