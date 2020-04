Bank of America projeta queda de 3,5% do PIB brasileiro em 2020

247 - O Bank of America informou em relatório divulgado nesta quinta-feira, 2, que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve cair até 3,5% em 2020 por conta da pandemia do coronavírus. A instituição também prevê crescimento de 3,5% para 2021. Isso significa que, em dois anos, a economia do Brasil não deve crescer. O banco também afirma que haverá aumento no déficit nominal, que levará a dívida pública bruta para 84% do PIB.

Com isso, mais uma instituição avalia queda do PIB brasileiro para o ano de 2020. O JP Morgan, por exemplo, projeta uma queda de 3,3% e a Organização das Nações Unidas (ONU) uma queda de pelo menos 0,3%. Ademais, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings informou na última segunda-feira, 30, que o PIB brasileiro deverá cair 0,7% em 2020.

O Itaú Unibanco - maior banco da América Latina - revisou sua projeção de uma alta de 1,8% para uma queda de 0,7% neste ano. Por sua vez, o Banco Safra revisou a projeção do PIB de -0,3% para -2,8%.

Para a América Latina, o Bank of America prevê uma retração de 4,4% no PIB.

