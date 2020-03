JP Morgan revisa projeção do PIB brasileiro para 2020: economia deve cair 3,3%

247 - O banco norte-americano JP Morgan revisou mais uma vez a projeção do PIB brasileiro. A retração de -1% foi para -3,3%. A instituição financeira também afirmou que a crise do coronavírus vai levar o país a uma profunda crise social, com o aumento das tensões sociais, o que pode ameaçar a estabilidade política e, portanto, a agenda de Jair Bolsonaro.

Um fator de crise visto pelo banco é a falta de coordenação dos governo municipais, estaduais e federal no combate ao coronavírus. Neste ambiente, afirma a instituição, os investimentos ficam prejudicados assim como o consumo das famílias - afetando diversos serviços, e a economia em geral.

Os cálculos da JP Morgan são de que haverá uma retração de 6% no primeiro trimestre e de 20% no segundo trimestre deste ano. E em seguida uma recuperação parcial, com o PIB subindo 11,5% no terceiro e 4% no quarto trimestres.

Além disso, estima que o governo deverá gastar cerca de 2,5% do PIB em medidas fiscais diretas para tentar sair da crise.