Guedes defende 'voucher caminhoneiro' e ampliação do vale-gás

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu a criação do "voucher caminhoneiro" no valor de R$ 400 e a ampliação do vale-gás. De acordo com o titular da pasta, mudanças na Lei das Estatais, criada em 2016, não são a melhor alternativa para evitar novos aumentos nos preços de combustíveis.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (21) pelo blog de Andréia Sadi, o ministro pretende incluir duas medidas na PEC dos Combustíveis no Senado para driblar a lei eleitoral, que proíbe concessão de benefício em ano de eleição.

A Petrobrás anunciou, na última sexta-feira (17), um reajuste de 5,18% para o litro da gasolina e de 14,21% para o litro do diesel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, disse que uma greve da categoria "é o mais provável" após o aumento nos preços dos combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE