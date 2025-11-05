Haddad após decisão sobre o IR: 'Brasil vai produzir mais, vender mais e contratar mais'

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta quarta-feira (5) os benefícios para o Brasil após o Senado aprovar o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5.000 mensais e reduz alíquotas para salários de R$ 5.000,01 a R$ 7.350. A proposta (PL 1.087/2025) aumenta a taxação de altas rendas, a partir de R$ 600.000 anuais. O governo calcula que cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos impostos, e algo em torno de 200 mil contribuintes terão algum aumento na tributação.

“Parabéns, trabalhadora. Parabéns, trabalhador. Os brasileiros fizeram história”, escreveu o titular da pasta na rede social X. Em vídeo, Haddad afirmou que, após a sanção do projeto, “o mercado de consumo se amplia, as empresas vendem mais”.

“Para vender mais, você precisa produzir mais, contratar mais. Todo mundo vai ganhar. Até o andar de cima (os mais ricos), que vão vender mais”, disse o ministro. “Uma sociedade mais justa é aquela que distribui melhor as oportunidades, uma sociedade em que você consegue enxergar o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Temos que pensar grande”.

Para compensar a perda de arrecadação, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para quem recebe mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês). A pauta estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%. Ficaram de fora da regra os pagamentos de lucros e dividendos, com distribuição aprovada até 31 de dezembro de 2025, mesmo que o pagamento aconteça nos anos seguintes.

Parabéns, trabalhadora. Parabéns, trabalhador. Hoje os brasileiros fizeram história. pic.twitter.com/DhMqo3nGmt — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 5, 2025








