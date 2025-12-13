Haddad: Economia do país jamais poderia ser problema para reeleição de Lula

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite desta sexta-feira (12) que, ao assumir o comando da pasta, avaliou junto a outros integrantes do governo que a economia brasileira jamais poderia se tornar um problema para uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita durante uma cerimônia de homenagem promovida pelo grupo Prerrogativas, em São Paulo. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Ao discursar no evento, Haddad relembrou uma fala do próprio presidente Lula feita mais cedo, durante a inauguração do canal SBT News, na qual o chefe do Executivo criticou previsões pessimistas feitas por economistas. Segundo o ministro, o presidente destacou que os prognósticos não se confirmaram e que os resultados positivos foram do país."Ele falou, olhando para o governador de São Paulo: 'Você viu, Tarcísio (de Freitas), que todos os prognósticos feitos pelos economistas do governo federal não deram certo'. O que deu certo foi o Brasil. O que deu certo foi a economia do país. E é motivo da gente satisfação", afirmou Haddad, acrescentando que quem apostou contra o Brasil acabou errando.

O ministro também demonstrou satisfação com o momento do governo e com as perspectivas futuras. Para ele, o cenário atual permite que o presidente Lula dispute novamente a Presidência. "E o fato de a gente estar chegando no final do terceiro ano desse mandato e olhando para o futuro com condição de ver o presidente Lula enfrentar mais uma eleição em nome da democracia, do desenvolvimento, da justiça social com perspectivas muito favoráveis é uma coisa que hoje me torna uma pessoa muito feliz", declarou.

Durante o discurso, Haddad ainda mencionou o convite feito por Lula para que assumisse o Ministério da Fazenda e afirmou que o presidente tem a capacidade de fazer as pessoas se engajarem e se “apaixonarem” pelos projetos do governo.

Em entrevista concedida ao Estadão/Broadcast em novembro, o ministro disse estar satisfeito com sua atuação à frente da Fazenda e afirmou que já entregou ao presidente tudo o que lhe foi solicitado. Na ocasião, Haddad deixou em aberto a possibilidade de permanecer ou não no cargo a partir de maio do próximo ano.