Hong Kong sobe com otimismo sobre fim da paralisação nos EUA; bolsas chinesas recuam

O mercado acionário asiático encerrou o pregão desta quarta-feira (12) com resultados mistos, marcado pelo otimismo em Hong Kong e pela cautela na China continental. De acordo com a Reuters, o índice Hang Seng atingiu seu maior patamar em mais de um mês, impulsionado pela expectativa de que a mais longa paralisação do governo dos Estados Unidos esteja próxima do fim.

Os investidores voltaram a focar nos fundamentos econômicos, enquanto as bolsas chinesas registraram leve queda, refletindo a postura conservadora do Banco Popular da China, que não deu sinais de uma flexibilização monetária imediata.

Expectativas e movimentos do mercado

Analistas indicam que, após a retomada das atividades no Congresso americano, a atenção dos mercados volta-se para possíveis ajustes na política monetária dos EUA e para os próximos indicadores da economia chinesa. Deputados norte-americanos retornaram a Washington na terça-feira (11), após 53 dias de recesso, para votar medidas que podem encerrar o impasse governamental.

Brian Martin, chefe de economia do G3 no banco ANZ, avaliou que os sinais de alívio inflacionário devem se consolidar nos próximos meses. “Apesar dos dados limitados sobre a inflação durante a paralisação do governo, acreditamos que a inflação está no processo de atingir seu pico e as evidências disso surgirão nos próximos meses”, afirmou.

Desempenho das principais bolsas asiáticas

No fechamento, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,85%, alcançando 26.922 pontos — o melhor desempenho em mais de quatro semanas. Já o índice de Xangai (SSEC) recuou 0,07%, para 4.000 pontos, enquanto o CSI300, que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,13%, a 4.645 pontos.

Outros mercados da região também apresentaram variações moderadas. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,43%, atingindo 51.063 pontos. O índice KOSPI, em Seul, valorizou-se 1,07%, a 4.150 pontos, e o TAIEX, em Taiwan, teve alta de 0,58%, a 27.947 pontos. Em Cingapura, o Straits Times subiu 0,59%, para 4.568 pontos, enquanto o S&P/ASX 200, de Sydney, recuou 0,22%, fechando a 8.799 pontos.