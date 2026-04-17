Ibovespa destoa do exterior e fecha pregão em queda

Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, sem conseguir acompanhar o viés otimista desencadeado por expectativas de um fim próximo para a guerra no Irã, uma vez que o tombo dos preços do petróleo derrubou as ações da Petrobras e de outras petrolíferas negociadas na B3.

As cotações da commodity desabaram após o Irã anunciar a reabertura do Estreito de Ormuz, rota para um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, que estava praticamente fechada desde o começo da guerra no final de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,55%, a 195.733,51 pontos, no terceiro pregão seguido no vermelho e encerrando a semana com declínio de 0,81%. No melhor momento do dia, pela manhã, avançou a 198.665,65 pontos. Na mínima, à tarde, registrou 195.367,90 pontos. O índice Small Caps, que não tem os papéis da Petrobras na sua composição, fechou em alta de 0,93%.

O volume financeiro no pregão somou R$44,73 bilhões, em dia também marcado pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

O barril do petróleo sob o contrato Brent fechou em queda de 9,07%, a US$90,38, determinada principalmente pela declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, de que a passagem de todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz está completamente liberada após acordo de cessar-fogo firmado no Líbano.

Araqchi afirmou em uma publicação no X que o estreito está aberto para todas as embarcações comerciais durante o restante da trégua de 10 dias, mediada pelos EUA, entre as forças israelenses e o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, e acordada entre Israel e Líbano.

Em paralelo, referendando o tom otimista nos mercados, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que negociações poderiam ocorrer no fim de semana e que acreditava que um acordo para acabar com a guerra do Irã virá "em breve".

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, avançou 1,2%, renovando máximas.

De acordo com o responsável pela mesa de ações e sócio do BTG Pactual, Jerson Zanlorenzi, houve um "fortíssimo" movimento de descompressão de risco no mercado internacional, decorrente principalmente do movimento dos preços do petróleo. Zanlorenzi acrescentou que a forte queda da commodity naturalmente gera uma melhora do otimismo internacional, principalmente em relação a risco institucional e preço de combustíveis e matéria-prima energética e, consequentemente, inflação.

"Isso ajuda muito o Brasil", afirmou, explicando que o Ibovespa acabou sendo penalizado pelo peso muito grande que as ações da Petrobras - que chegaram a desabar 7,6% no pior momento no caso das preferenciais - têm na sua composição. Na carteira válida para o pregão desta sexta-feira, publicada pela B3, as ações da Petrobras detinham uma participação combinada de 13% no índice.

Zanlorenzi ponderou que essa melhora do mercado internacional, porém, pode devolver um otimismo maior para o mercado norte-americano e afetar o fluxo de capital global, que vem sendo um dos principais suportes para as ações brasileiras. A piora da perspectiva de risco para os EUA desencadeou desde o ano passado um movimento de rotação de ativos, com recursos saindo do mercado norte-americano principalmente para mercados emergentes, com o Brasil beneficiando-se de tal migração.

"Talvez a retomada de uma exuberância muito grande de preço ou de perspectiva nos Estados Unidos possa impactar um pouco a entrada de capital...(para as ações brasileiras)", acrescentou Zanlorenzi, avaliando que isso pode explicar a bolsa brasileira não ter mostrado uma "euforia" nesta sessão.

Entre as ações com maior queda nesta sessão, apontou, estão justamente aquelas que receberam grande parte desse fluxo externo e mais subiram, como Petrobras e Axia, o que pode ser o estrangeiro realizando lucros.

Dados da B3 sobre a movimentação de investidores estrangeiros mostram uma entrada líquida de R$14,6 bilhões em abril até o dia 15, com o saldo no ano positivo em R$68 bilhões.

No começo da semana, apoiado por esse fluxo, o Ibovespa renovou recordes e testou os 199 mil pontos pela primeira vez.

DESTAQUES

• PETROBRAS PN caiu 4,86% e PETROBRAS ON recuou 5,31%, minadas pelo declínio dos preços do petróleo. A estatal também anunciou acordo para comprar uma participação da petrolífera Oranto e assumir como operadora do bloco 3, no offshore de São Tomé e Príncipe, na África. Nem o "upgrade" dos analistas do Bank of America, que elevaram a recomendação para as ações da estatal para compra, reverteu o efeito negativo do exterior. No setor, PRIO ON perdeu 4,03%, BRAVA ENERGIA ON cedeu 6,28% e PETRORECONCAVO ON encerrou em queda de 4,12%.

• AXIA ON perdeu 3,16%, tendo ainda no radar corte na previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o crescimento da carga de energia no Brasil em abril. O órgão agora prevê crescimento de 0,7% ante igual mês de 2025, a 82.239 megawatts médios, abaixo do incremento de 1,9% da projeção anterior.

• VALE ON subiu 2,64%, no primeiro pregão após divulgar que elevou em 3,9% suas vendas de minério de ferro entre janeiro e março ante o mesmo período de 2025, alcançando o maior volume para um primeiro trimestre desde 2018. A produção de minério de ferro da companhia cresceu 3% na mesma comparação. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado em Dalian subiu 0,39%, a 778,5 iuans (US$114,06) a tonelada.

• BRADESCO PN avançou 1,97%, melhor desempenho entre os bancos do Ibovespa, apoiado ainda em expectativas positivas para o balanço do primeiro trimestre. Para analistas do Safra, o Bradesco será o único grande banco incumbente a apresentar leve expansão sequencial no retorno sobre o patrimônio (ROE). No setor, ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,38%, BANCO DO BRASIL ON valorizou-se 0,49% e SANTANDER BRASIL UNIT terminou com elevação de 0,45%.

• USIMINAS PNA fechou em alta de 3,15%, em pregão positivo no setor, com CSN ON avançando 2,57% e GERDAU PN subindo 0,05%. Analistas do BTG Pactual chamaram a atenção para dados do setor, como uma "dose muito necessária de otimismo", após meses de indicadores negativos e rentabilidade no setor em mínimas de uma década.

• FLEURY ON caiu 2,57%. Analistas do BTG Pactual cortaram recomendação da ação para neutra e o preço-alvo de R$19 para R$18. Eles ressaltaram que o "downgrade" não tem a ver com performance operacional, mas reflete um 'valuation' relativo menos atrativo em comparação com os principais 'benchmarks' do setor de saúde e menor probabilidade de um desfecho de M&A.

• ONCOCLÍNICAS ON, que não faz parte do Ibovespa, disparou 15,33%, a R$1,58, após obter decisão liminar da Justiça de São Paulo concedendo proteção contra vencimento antecipado de dívidas.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)