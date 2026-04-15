Brasil vira aposta estratégica e é apontado como "novo ouro" para investidores pelo Bank of America

247 - O Brasil passou a ocupar posição central nas estratégias de investidores internacionais, segundo avaliação do Bank of America, que identifica o país como uma aposta relevante no cenário global. O movimento reflete o desempenho consistente de ativos locais, como ações e câmbio, em meio a um ambiente externo mais favorável.

A análise foi divulgada em relatório do Bank of America publicado em 14 de abril de 2026 e destacado pelo Brazil Stock Guide. O estudo, intitulado “Brazil: the new gold?”, foi assinado pelos analistas David Beker e Natacha Perez, que apontam uma mudança na forma como o mercado internacional avalia o país.

De acordo com o documento, investidores passaram a olhar menos para fatores internos e mais para a dinâmica global de alocação de capital. “As ações brasileiras e o real continuam superando outros mercados”, escreveram os analistas, ao destacar que o avanço tem como principal motor o fluxo estrangeiro.

O relatório ressalta que o Brasil reúne características que atraem capital internacional em um momento de busca por rentabilidade. Entre os fatores citados estão a elevada liquidez, a forte exposição a commodities e os juros reais elevados, combinação considerada rara no atual cenário global. “Diversos fatores tornam a exposição à América Latina especialmente atraente”, afirmaram.

Outro ponto destacado envolve o comportamento das taxas de juros no país. Segundo o banco, o recente ajuste nas curvas abriu oportunidades para estratégias táticas, sobretudo em títulos indexados à inflação. “As taxas de juros locais, nominais e reais, apresentam uma forte assimetria”, observaram os analistas.

A valorização simultânea da Bolsa e do real reforçou a percepção de maior resiliência do Brasil dentro do grupo de emergentes. “O Brasil está se comportando como um ativo quase livre de risco”, avaliaram.

O estudo também indica que o risco político perdeu peso na formação de preços no curto prazo. Investidores avaliam que mudanças eleitorais não implicam necessariamente uma reversão imediata dos ativos. “O resultado das eleições não necessariamente levaria a uma queda nos ativos brasileiros”, destacaram.

Apesar do cenário positivo, o relatório aponta fatores de atenção. Uma eventual valorização do dólar ou deterioração fiscal pode alterar o fluxo de capitais. “Uma valorização do dólar poderia pressionar a inflação e limitar cortes de juros à frente”, destaca o documento

Mercado confirma tendência com recordes recentes

O avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, sustentado principalmente pela expansão do setor petrolífero, deve levar o País de volta ao grupo das dez maiores economias do mundo em 2026, conforme estimativas atualizadas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com o relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO), a economia brasileira, que ocupou a 11ª posição em 2024 e 2025, tende a subir no ranking global, impulsionada por elementos como a variação cambial e o aumento da arrecadação ligada ao petróleo.

Os dados recentes do mercado reforçam a leitura apresentada pelo banco. Na terça-feira (14), o Ibovespa renovou recordes ao superar os 199 mil pontos durante o pregão e encerrar no maior nível de fechamento da história, aos 198.657,33 pontos, após onze sessões consecutivas de alta.

Já na quarta-feira (15), o índice voltou a testar esse patamar, mas registrou leve queda em um movimento de ajuste, após a sequência positiva que o aproximou da marca inédita de 200 mil pontos.

No câmbio, o dólar também mostrou tendência de baixa. Na última segunda (13), a moeda fechou abaixo dos R$ 5 pela primeira vez em dois anos. Na terça-feira (14), a moeda estadunidense fechou abaixo de R$ 5, acumulando a quinta queda seguida. No dia seguinte, encerrou praticamente estável, com leve recuo de 0,02%, cotado a R$ 4,9927, no sexto resultado negativo consecutivo.

Esse conjunto de indicadores reforça o cenário descrito pelo Bank of America, que coloca o Brasil novamente no centro das decisões de investimento global.