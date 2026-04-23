Ibovespa recua com tensão no Oriente Médio

Reuters - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, em meio ao ambiente avesso ao risco nos mercados globais, diante da persistência de incertezas sobre como e quando a guerra no Oriente Médio poderá ser resolvida.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,78%, a 191.378,43 pontos, após marcar 190.929,82 na mínima e 193.346,63 na máxima do dia. O volume financeiro somou R$24,9 bilhões.

A captura de dois navios pelo Irã na quarta-feira no Estreito de Ormuz mesmo depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que estava suspendendo os ataques por tempo indeterminado, reacendeu o alerta entre os investidores nesta quinta.

Pela manhã, Trump disse que ordenou que a Marinha dos EUA dispare contra qualquer barco que colocar minas no Estreito de Ormuz.

Nesse contexto, o Irã reforçou ainda mais o controle sobre o estreito, o que fez o preço do petróleo Brent ficar mais uma vez acima dos US$100 por barril e as bolsas dos EUA ficarem no vermelho, com o S&P 500 caindo 0,41%, para 7.108,40 pontos ao fim da sessão.

"A bolsa brasileira apresentou forte correção, acompanhando os índices norte-americanos, que apresentaram uma grande virada no meio do pregão, após declarações por parte de Israel, que deram a entender que o cessar fogo está por um fio, as negociações não avançaram e os bombardeios podem ser retomados a qualquer momento", destacou Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil.

DESTAQUES

• ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,89%, em mais uma sessão negativa para o setor bancário no Ibovespa, com BRADESCO PN fechando com perda de 2,16% e SANTANDER BRASIL UNIT com queda de 0,83%.

• BANCO DO BRASIL ON caiu 1,71%. Pela manhã, durante o BB Day, o vice-presidente de Gestão Financeira do banco, Geovanne Tobias, afirmou que o BB ainda está observando se a recuperação nas renegociações de crédito da carteira do agronegócio será em U ou W, após o segmento representar o principal detrator dos resultados da instituição no ano passado.

• VALE ON teve declínio de 1,43%, em linha com os preços dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou a sessão com queda de 0,32%, a 783,5 iuans (US$114,70) a tonelada.

• PETROBRAS PN subiu 1,35% e PETROBRAS ON avançou 1,13%, revertendo as perdas do início da sessão e alinhando-se ao movimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent fechou em alta de 3,1%, a US$105,07.

• BRAVA ENERGIA ON fechou em queda de 1,13%, revertendo a tendência positiva da manhã, quando liderou os ganhos do Ibovespa, após anunciar que a Ecopetrol pretende lançar uma oferta pública parcial de aquisição de ações para atingir o controle da petrolífera brasileira. A colombiana afirmou que pagará prêmio de cerca de 28% sobre o valor dos papéis nos últimos 90 dias.

• WEG subiu 1,86%, sendo um dos destaques positivos da bolsa, em meio ao ambiente de dólar mais enfraquecido.