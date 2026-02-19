Ibovespa sobe mais de 1% puxado por Axia e Petrobras

Reuters - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, acima dos 188 mil pontos, com as ações da Axia entre os principais suportes diante da perspectiva de migração para o Novo Mercado, assim como os papéis da Petrobras, com novo avanço do petróleo no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,35%, a 188.534,42 pontos, tendo chegado a 188.687,12 na máxima e marcado 185.927,99 na mínima do dia. O volume financeiro somou R$ 28,9 bilhões.

"Minha leitura é de que foi mais um dia de ingresso de estrangeiro", disse o gestor de renda variável Naio Ino, da Western Asset, citando o interesse desses investidores principalmente em "large caps" e ações com liquidez.

Na visão de Ino, enquanto o fluxo continuar, é difícil enxergar uma realização (mais relevante) de curto prazo.

Fevereiro registra um saldo positivo de capital externo de R$ 8,76 bilhões até o dia 13 para as ações brasileiras, segundo os dados mais recentes disponíveis pela B3. Em janeiro, houve uma entrada líquida de R$ 26,3 bilhões.

Tal fluxo, reflexo de um movimento de rotação de ativos globais, com a perspectiva de queda da Selic no Brasil neste ano como pano de fundo, voltou a ajudar a bolsa paulista a descolar de Wall Street, onde o S&P 500 cedeu 0,28%.

De acordo com estrategistas da XP, após reuniões com investidores nos EUA na semana passada, o sentimento em relação às ações brasileiras permanece positivo, embora exista um certo desconforto com os níveis de valuation após a alta recente.

Eles citaram que os fortes fluxos estrangeiros para o Brasil em 2026 são vistos como impulsionados principalmente por fundos Macro e passivos (ETFs), e não por fundos ativos.

"Como resultado, vários investidores mencionaram o descasamento entre os grandes nomes do índice - como Vale, Petrobras, Itaú, que se beneficiaram fortemente dos fluxos, enquanto o restante do mercado ficou para trás", citaram.

"Assim, um 'trade' de convergência pode começar a funcionar em breve, mas somente quando os fortes fluxos passivos para o Brasil diminuírem", acrescentaram em relatório a clientes.

DESTAQUES

- AXIA ON avançou 4,44% tendo no radar convocação de assembleia de acionistas em 1º de abril para votar a migração da companhia o Novo Mercado, que exigirá a conversão das preferenciais em ordinárias. AXIA PNB subiu 6,94%.

- PETROBRAS PN avançou 1,67% e PETROBRAS ON subiu 2,62%, em dia de alta de petrolíferas na B3 acompanhando o preço do petróleo no exterior. O barril sob o contrato Brent subiu 1,9%, para US$71,66, máxima em seis meses.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,17%, em sessão positiva no setor, com BRADESCO PN avançando 2%, BANCO DO BRASIL ON valorizando-se 2,48% e SANTANDER BRASIL UNIT fechando em alta de 1,28%.

- VALE ON reagiu e fechou em alta de 0,2%, após três quedas seguidas, quando passou por correção após máximas registradas no último dia 11. A ação seguiu sem o referencial dos preços do minério de ferro na China por feriado no país.

- WEG ON cedeu 3,78%, com analistas do JPMorgan colocando um "negative catalyst watch" nas ações à espera de um resultado fraco sobre o quarto trimestre na próxima semana, com crescimento pouco expressivo de receita e margens pressionadas.

- GPA ON caiu 9,82%, ampliando as perdas no ano para mais de 20%. De acordo com reportagem do Brazil Journal, citando fontes, uma solução para equilibrar as contas passa por um aumento de capital, entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões. O valor de mercado da companhia no final desta sessão fechou a R$ 1,65 bilhão, segundo dados da LSEG.

- NATURA ON subiu 0,75% após anunciar a venda das operações da Avon na Rússia para o Grupo Arnest por aproximadamente 26,9 milhões de euros, concluindo a estratégia de simplificação da empresa.