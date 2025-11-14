IGP-10 sobe 0,18% em novembro, diz FGV

247 - O Índice Geral de Preços-10 apresentou variação positiva em novembro, segundo dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A leve aceleração do indicador, registrada após um avanço tímido no mês anterior, confirma a tendência apontada pela pesquisa da Reuters.

De acordo com os números compilados pela FGV e publicados inicialmente pela Reuters, o IGP-10 subiu 0,18% em novembro, acima dos 0,08% registrados em outubro. Mesmo com a alta, o índice continua acumulando deflação de 0,80% no ano, enquanto a variação em 12 meses indica incremento de 0,34%.

O economista do FGV Ibre, Matheus Dias, explicou que o principal motor da aceleração foi o comportamento dos preços no setor industrial. “O resultado do IGP-10 foi influenciado principalmente pela aceleração mais intensa nos preços de produtos da indústria de transformação no IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo)”, afirmou, destacando especialmente itens ligados ao segmento alimentício.

O IPA-10, que responde por 60% da composição do índice geral, registrou alta de 0,15% após uma deflação de 0,04% em outubro. Entre os produtos com maior impacto, bovinos avançaram 2,94% depois de queda de 1,40%; a soja em grão passou a subir 1,23% após recuar 1,22%; e a carne bovina acelerou para 2,14%, ante 1,63% no mês anterior.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), responsável por 30% do IGP-10, desacelerou para 0,21%, depois de subir 0,48% em outubro. Três dos oito grupos que compõem o indicador registraram recuo. Habitação teve deflação de 0,16% após alta de 1,41%; Educação, Leitura e Recreação reduziu seu ritmo para 0,41%, ante 1,27%; e Transportes desacelerou para 0,13%, frente aos 0,33% do mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10), que completa os 10% restantes da composição do indicador, acelerou para 0,30%, após variação de 0,21% no mês anterior.