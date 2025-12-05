IGP-DI fica estável em novembro e surpreende o mercado

247 - O Índice Geral de Preços–Disponibilidade Interna (IGP-DI) encerrou novembro praticamente estável, contrariando a expectativa de alta moderada prevista por analistas. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

De acordo com a Reuters, o indicador avançou 0,01% no mês, após ter recuado 0,03% em outubro. A projeção coletada pela agência apontava para um aumento de 0,18%. Com o resultado, o índice acumula queda de 0,44% nos últimos 12 meses.

Segundo Matheus Dias, economista do FGV IBRE, o comportamento anual do indicador tem sido fortemente influenciado pela retração dos preços de matérias-primas brutas que compõem o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA). “Ao longo do ano, esse movimento (em 12 meses) foi determinado sobretudo pela retração nos preços das matérias-primas brutas que compõem o IPA.

Em novembro, porém, essa redução interanual foi parcialmente limitada pela aceleração dos preços ao consumidor, puxada pelo grupo Habitação -- com destaque para aluguel residencial e tarifa de energia elétrica -- e pelo grupo Recreação, influenciado pelo aumento nas passagens aéreas”, afirmou.

O IPA-DI, que responde por 60% da formação do IGP-DI, registrou queda de 0,11% em novembro, após recuo de 0,13% no mês anterior. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), responsável por 30% do indicador, mostrou aceleração da inflação para o consumidor: passou de 0,14% em outubro para 0,28% em novembro. Dentro do IPC, o grupo Educação, Leitura e Recreação reverteu a queda de 0,43% e subiu 2,15%, enquanto Habitação saiu de recuo de 0,23% para alta de 0,30%.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) também apresentou variação positiva, mas desacelerou de 0,30% em outubro para 0,27% em novembro.