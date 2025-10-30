IGP-M registra queda acima do esperado em outubro, aponta FGV

247 - O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) apresentou recuo de 0,36% em outubro, após alta de 0,42% em setembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (30) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado surpreendeu o mercado, que esperava uma queda de 0,22%, aponta a Reuters.

Queda impulsionada por recuo nas matérias-primas agropecuárias

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), responsável por 60% da composição do IGP-M e que mede as variações de preços no atacado, caiu 0,59% em outubro. Em setembro, o indicador havia registrado avanço de 0,49%.

“Em outubro, os preços ao produtor foram impactados pela queda de matérias-primas brutas agropecuárias de peso, como leite in natura, café em grão, soja em grão e bovinos”, explicou Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

No mesmo período, as matérias-primas brutas apresentaram deflação de 1,41%, revertendo a alta de 1,47% observada em setembro. O movimento reflete o recuo nos preços de insumos agrícolas e produtos do campo, que tiveram papel decisivo na formação do índice.

Energia elétrica contribui para desaceleração no IPC

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% da composição do IGP-M, desacelerou de 0,25% em setembro para 0,16% em outubro. O grupo Habitação foi o principal responsável pela desaceleração, com destaque para a redução nas tarifas de energia elétrica residencial.

“Os preços ao consumidor registraram forte desaceleração, influenciada principalmente pelo grupo Habitação, com redução nas tarifas de energia elétrica residencial decorrente da mudança da bandeira tarifária, que passou de vermelha patamar 2 para vermelha patamar 1”, completou o economista da FGV.

De acordo com os dados, a tarifa de eletricidade residencial apresentou queda de 1,78% no mês, após alta expressiva de 4,76% em setembro.

Construção civil mantém estabilidade

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que tem peso de 10% no cálculo do IGP-M, registrou variação de 0,21% em outubro, repetindo o resultado do mês anterior.

O IGP-M mede a variação de preços no atacado, ao consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.