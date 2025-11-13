Índice de Xangai atinge novo recorde da década

247 - As bolsas da Ásia registraram ganhos nesta quinta-feira, impulsionadas principalmente pelo desempenho robusto do setor de novas energias na China. O movimento refletiu o maior apetite dos investidores por empresas ligadas à transição energética e pela expectativa em torno de dados econômicos decisivos.

A sessão foi marcada por otimismo moderado, especialmente no mercado chinês, que aguarda a divulgação, nesta sexta-feira, de indicadores como vendas no varejo, produção industrial e investimentos — números que devem orientar a percepção sobre o ritmo de recuperação da economia.

O índice de Xangai avançou 0,7%, atingindo seu nível mais alto desde 2015. Já o CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,2%. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,6%, alcançando o maior patamar em um mês.

O destaque do pregão ficou por conta do CSI New Energy Vehicle Index, que disparou 6,2% e registrou sua maior alta em três anos. O New Energy Index também teve desempenho expressivo, somando 4,7% no melhor resultado em um único dia em duas semanas. Entre os principais papéis, a gigante das baterias CATL valorizou-se 7,6%, enquanto a mineradora Tianqi Lithium avançou 10%.

Segundo uma autoridade do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o governo prepara um plano abrangente para fortalecer a indústria de baterias de energia nova e ampliar o uso dessa infraestrutura no país. A sinalização deu impulso adicional aos ativos do setor.

No restante da região, os mercados também apresentaram variações positivas, embora mais moderadas. Em Tóquio, o Nikkei subiu 0,43%, encerrando a sessão aos 51.281 pontos. Já em Seul, o KOSPI ganhou 0,49%, chegando a 4.170 pontos.

Em Taiwan, o TAIEX recuou 0,16%, enquanto Cingapura registrou leve alta de 0,15% no Straits Times. Em Sydney, o S&P/ASX 200 teve queda de 0,52%, refletindo um movimento de realização de lucros após dias de avanços consecutivos.