      Índice de Xangai atinge novo recorde da década

      Mercados asiáticos sobem com força do setor de novas energias enquanto investidores aguardam dados econômicos da China

      Painéis com cotações acionárias em Xangai - 24/10/2022 (Foto: REUTERS/Aly Song)

      247 - As bolsas da Ásia registraram ganhos nesta quinta-feira, impulsionadas principalmente pelo desempenho robusto do setor de novas energias na China. O movimento refletiu o maior apetite dos investidores por empresas ligadas à transição energética e pela expectativa em torno de dados econômicos decisivos.

      A sessão foi marcada por otimismo moderado, especialmente no mercado chinês, que aguarda a divulgação, nesta sexta-feira, de indicadores como vendas no varejo, produção industrial e investimentos — números que devem orientar a percepção sobre o ritmo de recuperação da economia.

      O índice de Xangai avançou 0,7%, atingindo seu nível mais alto desde 2015. Já o CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,2%. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,6%, alcançando o maior patamar em um mês.

      O destaque do pregão ficou por conta do CSI New Energy Vehicle Index, que disparou 6,2% e registrou sua maior alta em três anos. O New Energy Index também teve desempenho expressivo, somando 4,7% no melhor resultado em um único dia em duas semanas. Entre os principais papéis, a gigante das baterias CATL valorizou-se 7,6%, enquanto a mineradora Tianqi Lithium avançou 10%.

      Segundo uma autoridade do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o governo prepara um plano abrangente para fortalecer a indústria de baterias de energia nova e ampliar o uso dessa infraestrutura no país. A sinalização deu impulso adicional aos ativos do setor.

      No restante da região, os mercados também apresentaram variações positivas, embora mais moderadas. Em Tóquio, o Nikkei subiu 0,43%, encerrando a sessão aos 51.281 pontos. Já em Seul, o KOSPI ganhou 0,49%, chegando a 4.170 pontos.

      Em Taiwan, o TAIEX recuou 0,16%, enquanto Cingapura registrou leve alta de 0,15% no Straits Times. Em Sydney, o S&P/ASX 200 teve queda de 0,52%, refletindo um movimento de realização de lucros após dias de avanços consecutivos.

