Inflação menor reduz previsão do salário mínimo para 2026

247 - O governo baixou a projeção para o salário mínimo de 2026, que agora está estimado em R$ 1.627. A mudança, segundo o g1, se deve à desaceleração da inflação, indicador central na fórmula de correção do piso nacional.Os preços de bens e serviços avançaram menos do que o previsto, o que deve resultar em um Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) inferior ao projetado inicialmente. Esse comportamento reduz o reajuste anual e, consequentemente, a previsão do salário mínimo para o próximo ano.

Reajuste previsto deve ficar em torno de 7,2%

Se confirmada, a nova estimativa representará um aumento de aproximadamente 7,2% sobre o valor atual, de R$ 1.518. A definição oficial depende da divulgação do INPC acumulado em 12 meses até novembro, prevista para os próximos dias.

A regra que orienta o cálculo do salário mínimo considera a inflação medida pelo INPC e o crescimento econômico do ano anterior, com limite de até 2,5% acima da inflação, conforme previsto no arcabouço fiscal.

Efeitos sobre o Orçamento e as despesas públicas

O salário mínimo serve de referência para gastos federais como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e abono salarial. Apesar da revisão para baixo, o Ministério do Planejamento não solicitou ao Congresso redução imediata dessas despesas ao encaminhar as novas projeções econômicas.

"De todo modo e tudo o mais constante, a projeção menor tem o efeito de reduzir os gastos com aposentadorias, pensões e outros benefícios. No entanto, a atualização da projeção depende de outros fatores, como a variação da base de beneficiários, cabendo ao Congresso avaliar a conveniência e oportunidade de alterar as estimativas dos gastos previdenciários e sociais durante a tramitação do PLOA", disse a pasta em nota, de acordo com a reportagem. Segundo o governo, eventuais ajustes dependerão do debate parlamentar durante a análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual.

Divulgação do INPC deve confirmar estimativa revisada

A equipe econômica avalia que o índice oficial de inflação não deve trazer grandes surpresas e tende a sustentar a projeção de R$ 1.627. A expectativa é de pouca variação entre o valor estimado e o reajuste final que valerá para salários, benefícios e programas vinculados ao mínimo a partir de janeiro de 2026.