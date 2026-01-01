Investimentos no setor de petróleo do Brasil devem chegar US$ 21,3 bi em 2026, diz IBP

247 - O setor de óleo e gás mantém posição de destaque na economia brasileira e segue em trajetória de expansão. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), o setor de petróleo deve atingir um pico de investimentos em 2026, com aportes estimados em US$ 21,3 bilhões. As informações são da coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo.

Em outubro de 2025, a produção nacional de petróleo alcançou um recorde histórico ao superar a marca de 4 milhões de barris por dia, reforçando o papel estratégico do país no mercado global de energia. O petróleo também segue como o principal item da pauta de exportações do Brasil, com receita de US$ 45 bilhões registrada no ano passado.

Produção de petróleo e gás em expansão

As projeções do IBP indicam que a produção brasileira de petróleo deve alcançar cerca de 4,2 milhões de barris por dia em 2028. No segmento de gás natural, a expectativa é de um crescimento ainda mais expressivo, com aumento de 34% na produção até 2029, quando o volume diário pode chegar a 68 milhões de metros cúbicos.

Impacto fiscal e arrecadação pública

Além do efeito direto sobre a atividade econômica, o avanço do setor de óleo e gás tende a fortalecer as contas públicas. O estudo estima que a arrecadação governamental total, que inclui royalties, participações especiais e impostos, poderá atingir US$ 42,3 bilhões em 2029.