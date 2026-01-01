TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Investimentos no setor de petróleo do Brasil devem chegar US$ 21,3 bi em 2026, diz IBP

      Estudo do IBP aponta recordes de produção, exportações e arrecadação pública até o fim da década

      Plataforma da Petrobras na Bacia de Santos 5/09/2018 REUTERS/Pilar Olivares (Foto: PILAR OLIVARES)

      247 - O setor de óleo e gás mantém posição de destaque na economia brasileira e segue em trajetória de expansão. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), o setor de petróleo deve atingir um pico de investimentos em 2026, com aportes estimados em US$ 21,3 bilhões. As informações são da coluna do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Em outubro de 2025, a produção nacional de petróleo alcançou um recorde histórico ao superar a marca de 4 milhões de barris por dia, reforçando o papel estratégico do país no mercado global de energia. O petróleo também segue como o principal item da pauta de exportações do Brasil, com receita de US$ 45 bilhões registrada no ano passado.

      Produção de petróleo e gás em expansão

      As projeções do IBP indicam que a produção brasileira de petróleo deve alcançar cerca de 4,2 milhões de barris por dia em 2028. No segmento de gás natural, a expectativa é de um crescimento ainda mais expressivo, com aumento de 34% na produção até 2029, quando o volume diário pode chegar a 68 milhões de metros cúbicos.

      Impacto fiscal e arrecadação pública

      Além do efeito direto sobre a atividade econômica, o avanço do setor de óleo e gás tende a fortalecer as contas públicas. O estudo estima que a arrecadação governamental total, que inclui royalties, participações especiais e impostos, poderá atingir US$ 42,3 bilhões em 2029.

      Artigos Relacionados

      Tags