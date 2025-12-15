Japão, Nicarágua e União Euroasiática abrem novos mercados para o Brasil

247 - O Brasil avançou na ampliação de seus mercados internacionais para produtos agropecuários após concluir negociações fitossanitárias com a União Econômica Euroasiática, o Japão e a Nicarágua. As novas autorizações permitem a entrada de itens brasileiros com diferentes níveis de processamento nesses destinos, ampliando oportunidades comerciais e reforçando a presença do país em regiões estratégicas.

No caso da União Econômica Euroasiática, foi aprovada a exportação da castanha de baru brasileira. A oleaginosa, típica do Cerrado, é utilizada como fonte de renda por comunidades locais e apresenta amplo potencial de consumo alimentar, já que tanto a polpa quanto a amêndoa são comestíveis. O bloco é formado por Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia, reunindo mais de 183 milhões de habitantes. Em 2024, esses países importaram mais de US$ 1,4 bilhão em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para soja, carnes e café.

Já no Japão, as autoridades sanitárias confirmaram a abertura do mercado para frutas congeladas e frutas desidratadas de origem brasileira. A medida amplia especialmente as oportunidades para produtos processados de maior valor agregado, em um país onde cresce a demanda por frutas industrializadas, destinadas tanto ao varejo quanto à indústria de alimentos. Com cerca de 124 milhões de habitantes, o Japão importou mais de US$ 3 bilhões em produtos agropecuários do Brasil em 2024.

Na América Central, a Nicarágua autorizou a importação de arroz beneficiado brasileiro. O país, que tem aproximadamente 6,9 milhões de habitantes, comprou entre janeiro e novembro deste ano cerca de US$ 55 milhões em produtos agropecuários do Brasil, volume 8,5% superior ao registrado em 2024.

Com essas novas autorizações, o agronegócio brasileiro atinge a marca de 507 aberturas de mercado desde o início de 2023. Segundo o governo, os resultados refletem a estratégia de diversificação de destinos e de ampliação da pauta exportadora, com foco também em produtos de maior valor agregado. As conquistas são fruto da atuação conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério das Relações Exteriores, que vêm conduzindo as negociações técnicas e diplomáticas para ampliar o acesso do Brasil ao comércio internacional.