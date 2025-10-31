Juros altos ameaçam crédito da classe média e inviabilizam financiamento imobiliário, diz ministro

247 - O ministro das Cidades, Jader Filho, alertou que a taxa de juros de 15% pode inviabilizar o financiamento da casa própria para a classe média brasileira. A declaração foi feita durante um jantar promovido pelo grupo Esfera Brasil, na última quarta-feira (29), em São Paulo, com a presença de empresários de diversos setores. As informações são da Folha de S. Paulo.

Segundo o ministro, o aumento da Selic tem impacto direto sobre o sistema de poupança, base histórica do crédito habitacional no país desde a década de 1960. “Como a casa era financiada no Brasil desde a década de 1960? O modelo foi ancorado na poupança. Quando a taxa de juros está muito elevada, é desfavorável manter o dinheiro na conta. E, hoje, qualquer pessoa pode transferir o seu recurso facilmente para algo muito mais rentável”, afirmou.

“A poupança vai morrer”, alerta Jader Filho

Jader Filho destacou que, se os juros permanecerem em níveis tão altos, a estrutura de financiamento habitacional pode entrar em colapso. “Se os juros continuarem assim, a poupança vai morrer. E ela morrendo, não haverá mais funding para financiar a casa própria no Brasil, fundamentalmente para a classe média”, alertou, de acordo com a reportagem..

O ministro ressaltou que o financiamento voltado à classe média é uma das principais estratégias do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ampliar o acesso à moradia e recuperar o apoio desse público nas eleições de 2026.

Investimentos em infraestrutura urbana

Durante o evento, Jader Filho também mencionou o avanço de projetos de infraestrutura urbana, com foco em saneamento, mobilidade e desenvolvimento regional. “Só neste ano, foram R$ 30 bilhões em debêntures incentivadas feitas pelo Ministério das Cidades em obras de infraestrutura do país. E vamos ampliar muito mais. Há diversos projetos que estão para serem liberados, como nas áreas de saneamento e de mobilidade”, afirmou.