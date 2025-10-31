Latam amplia voos e reforça ligação com EUA e Europa

247 - A Latam Airlines anunciou uma nova expansão internacional para a temporada de 2026, fortalecendo a conectividade do Brasil com a América do Norte e a Europa. O aumento representa um crescimento de aproximadamente 6% na oferta de assentos para essas regiões, comparando agosto de 2025 com agosto de 2026. As passagens dos voos adicionais estarão disponíveis já na próxima semana no site oficial da Latam e nos demais canais de venda.

De acordo com informações da Latam Airlines, a medida reflete o aumento da demanda por viagens e o compromisso da companhia em atender às necessidades do público brasileiro. “Os incrementos anunciados para a S26 refletem a evolução da demanda e o compromisso da LATAM em ampliar a conectividade internacional com rotas e horários que fazem sentido para o cliente brasileiro”, afirmou Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Segundo a executiva, a empresa também avalia novas rotas na Europa e na África e estuda a operação de um destino no Oriente Médio. “Com certeza será um ano de forte expansão para a LATAM”, destacou Mafra.

Novas frequências para América do Norte e Europa

Entre os principais incrementos para o mercado norte-americano, a Latam ampliará a rota São Paulo/Guarulhos–Orlando, que passará a ter 14 voos semanais a partir de junho de 2026. O destino Los Angeles ganhará uma nova frequência, totalizando cinco voos por semana, enquanto Miami contará com 15 frequências semanais em junho. Já Boston voltará a ter quatro voos semanais a partir de maio.

Na Europa, a companhia também reforçará suas operações. O trecho Roma–São Paulo passará a ser diário em junho de 2026, Barcelona–São Paulo terá voos cinco vezes por semana a partir de abril e diários em junho, e Madri–São Paulo ampliará sua frequência para 14 voos semanais a partir de abril de 2026.

Expansão doméstica e liderança de mercado

Desde 2021, a Latam ampliou sua presença no Brasil de 44 para 59 aeroportos, consolidando-se como a empresa que mais investe na aviação nacional. No primeiro semestre de 2025, a companhia aumentou em 8,5% sua oferta doméstica de assentos e prevê encerrar o ano com alta de até 10,5%.

Entre as novas bases inauguradas em 2025 estão Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto, Campinas, Bonito, Dourados e Parnaíba. No mercado internacional, a Latam mantém liderança no Brasil, com voos próprios para 90 destinos no exterior e previsão de crescimento de até 11% na oferta de assentos.

Rotas recentes, como Fortaleza–Lisboa, Rio–Buenos Aires e Porto Alegre–Buenos Aires, já estão em operação, enquanto novos lançamentos — como Florianópolis–Lima e Guarulhos–Córdoba — estão em fase final de implantação.

Parceria com a Embratur

A expansão internacional da Latam está alinhada à parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), que busca fortalecer a imagem do Brasil no exterior. “A LATAM é parceira do turismo brasileiro, e esse investimento na ampliação da frequência dos voos que nos conectam com a Europa e Estados Unidos está casada com ações da Embratur de promoção do Brasil no exterior”, afirmou Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Segundo ele, as ações conjuntas devem resultar em mais visitantes internacionais e maior dinamismo para o turismo nacional.