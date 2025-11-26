TV 247 logo
      Liquidação do Master não gera riscos sistêmicos, diz BC

      O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master

      Sede do Banco Central, em Brasília - 17/12/2024 (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

      247 - A liquidação extrajudicial de instituições do Conglomerado Master não traz risco sistêmico, segundo documentos do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central. 

      "Trata-se de conglomerado prudencial bancário, classificado comode crédito diversificado, porte pequeno e enquadrado no segmento S3 da regulação prudencial, tendo como instituição líder o Banco Master S.A. O conglomerado representa 0,57% do ativo total e 0,55% das captações totais do SFN", diz o documento do BC. 

      O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., doBanco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A., e da Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, bem como Regime de Administração Especial Temporária (RAET) no Banco Master Múltiplo S.A. e instituições integrantes do Conglomerado Master.

      A Polícia Federal prendeu em 18 de novembro o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no âmbito de uma operação para investigar crimes contra o sistema financeiro. 

