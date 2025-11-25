PF ouve ex-chefe do BRB sobre operação bilionária com o Master

247 - A Polícia Federal marcou para segunda-feira (1º de dezembro) o depoimento do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, investigado por suspeitas de irregularidades na negociação que envolveu a compra de carteiras de crédito do Banco Master.

A oitiva foi definida após solicitação da própria defesa de Costa, representada pelo advogado criminalista Cléber Lopes, informou o Broadcast.

Paulo Henrique Costa foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Compliance Zero e acabou afastado da presidência do BRB por determinação judicial. A PF investiga a razão pela qual a antiga cúpula do banco autorizou o repasse de R$ 12,2 bilhões ao Banco Master por meio da aquisição de carteiras de crédito consignado que, segundo os investigadores, não existiam.

De acordo com a apuração policial, as operações aprovadas pela gestão de Costa apresentavam “falhas grotescas” nos ativos comprados, que sequer teriam passado por análise técnica adequada. As informações já haviam sido reveladas pelo Estadão, que destacou as inconsistências encontradas nas carteiras adquiridas.

A PF busca, no depoimento, esclarecer por que o BRB teria decidido injetar recursos para socorrer o Banco Master sem adotar mecanismos mínimos de verificação e controle. A investigação aponta que a direção do banco teria tomado decisões deliberadas para sustentar financeiramente o Master, mesmo diante das inconsistências nos ativos ofertados.

A oitiva deve contribuir para o aprofundamento das diligências que avaliam eventual responsabilidade da antiga administração do BRB nas operações consideradas suspeitas.