BRB vende mais de R$ 10 bilhões em operações compradas do Banco Master

247 – O Banco de Brasília (BRB) afirmou ter liquidado ou substituído mais de R$ 10 bilhões das carteiras de crédito adquiridas do Banco Master, envolvido em um esquema bilionário de fraudes. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (21) e confirmada ao jornal Valor Econômico, fonte original da notícia, que revelou também que o Banco Central determinou a limpeza do balanço do BRB após a descoberta das irregularidades.

Ainda segundo o Valor, investigações da Polícia Federal apontam que o Banco Master vendeu ao BRB R$ 12,2 bilhões em operações supostamente forjadas — o equivalente a cerca de 20% de toda a carteira de crédito do banco público do Distrito Federal. As fraudes motivaram a liquidação extrajudicial do Master nesta semana e a prisão de Daniel Vorcaro, na noite de segunda-feira, no aeroporto de Guarulhos, quando ele se preparava para deixar o país, no âmbito da operação Compliance Zero.

Carteiras fraudulentas chegaram a 20% do crédito do BRB

A revelação das operações forjadas provocou forte preocupação no mercado financeiro sobre a capacidade do BRB de absorver eventuais perdas bilionárias, que poderiam comprometer sua solidez. Por decisão judicial, Paulo Henrique Costa, presidente do banco, foi afastado do cargo em meio às apurações.

Em nota oficial, o BRB reforçou que o valor remanescente das carteiras adquiridas do Master “não constitui exposição direta” ao banco de Vorcaro e destacou estar atuando como credor no processo de liquidação extrajudicial. A instituição acrescentou que todo o processo de substituição das carteiras e inclusão de novas garantias foi reportado e acompanhado de perto pelo Banco Central.

BRB afirma manter solidez e reforçar controles internos

A instituição sustentou que segue sólida e totalmente colaborativa com as autoridades. “Importante ressaltar que o BRB atua como credor na liquidação extrajudicial e reforçou controles internos. As carteiras atuais seguem padrão adequado, e o Banco permanece sólido e colaborando com as autoridades”, afirmou.

O banco também informou possuir mais de R$ 80 bilhões em ativos e uma carteira de crédito superior a R$ 60 bilhões. De acordo com o balanço mais recente disponível, referente a junho, a carteira de crédito somava R$ 59,3 bilhões.

Determinação do Banco Central pressiona ajuste imediato

A ordem do Banco Central para que o BRB revertesse as operações fraudulentas e limpasse o balanço exigiu uma recomposição rápida da carteira, com eliminação das operações irregulares, reforço de garantias e substituição de ativos. A conclusão de que mais de R$ 10 bilhões já foram liquidados ou substituídos representa, segundo especialistas consultados pelo mercado, um passo decisivo para reduzir o risco de contaminação financeira.