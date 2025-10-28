Lula faz balanço positivo da viagem à Ásia e projeta expansão do comércio

247 – O presidente Lula fez um balanço positivo de sua viagem à Ásia, encerrada nesta segunda-feira, destacando os avanços nas relações bilaterais com Indonésia e Malásia. Em publicação nas redes sociais, o presidente ressaltou que foi a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro à Indonésia desde 2008 e à Malásia em 30 anos, reforçando o papel estratégico dos dois países para a política externa e o comércio do Brasil.

Segundo Lula, a Indonésia é uma parceira estratégica do Brasil, por ser o quarto país mais populoso do mundo e a principal economia da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Em 2024, o intercâmbio comercial entre os dois países alcançou 6,3 bilhões de dólares, com perspectivas de crescimento.

Na Malásia, o comércio bilateral apresentou crescimento consistente nas últimas duas décadas, multiplicando-se por seis. Em 2024, o fluxo comercial chegou a quase seis bilhões de dólares, e os dois governos estabeleceram a meta de atingir dez bilhões até 2030.

O presidente também celebrou resultados concretos da missão: “Como fruto desta viagem, conquistamos seis novos mercados para produtos brasileiros na Malásia”, afirmou. Lula destacou que, ao visitar esses dois países, o governo reforçou as relações bilaterais e abriu novas oportunidades para o comércio exterior brasileiro, consolidando a presença do Brasil em uma das regiões mais dinâmicas da economia mundial. Confira: