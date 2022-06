Lula: 'o diesel subiu R$ 0,48 no meu governo e, com Bolsonaro, aumentou mais de 100%'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (24) que, durante o seu governo, "os preços dos combustíveis se mantiveram estáveis, mesmo com a crise econômica mundial de 2008. O óleo diesel, por exemplo, só aumentou R$ 0,48 entre janeiro de 2003 e dezembro de 2010, segundo dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis). "O equivalente a um aumento médio anual de 3,93%", disse o petista em nota por meio do Instituto Lula. Ao fazer a comparação entre as duas gestões, Lula afirmou que, "em janeiro de 2019, o litro do combustível custava, em média, R$ 3,43". "Em junho de 2022, apenas três anos e meio depois, o combustível custa R$ 6,89 – um surpreendente aumento de 100,87%!", acrescentou.

Ao fazer a comparação entre as duas gestões, o ex-presidente disse que, em janeiro de 2003, "o litro do diesel custava R$ 1,52". "Mesmo após a alta recorde do barril do petróleo na crise econômica mundial de 2008", afirmou Lula, o governo "manteve o preço dos combustíveis controlados e, em 2010, o combustível chegou a R$ 2,00, 76% do preço da gasolina".

O ex-presidente fez críticas à "recusa de Jair Bolsonaro em reverter a PPI (Política de Paridade Internacional)". "E a conta, quem paga? Os caminhoneiros. E a população – com o diesel caro, o frete fica mais caro, os produtos transportados ficam mais caros e a comida fica mais cara, consequentemente. Que o digam os 33 milhões de brasileiros passando fome", acrescentou.

Preços

A Petrobrás anunciou, na última sexta-feira (17), um reajuste de 5,18% para o litro da gasolina e de 14,21% para o litro do diesel.

A ANP afirmou que, uma semana após o anúncio dos novos aumentos, o diesel foi vendido ao preço médio de R$ 7,568 por litro no Brasil. A pesquisa encontrou o produto a até R$ 8,950 por litro, no município de Cruzeiro do Sul (AC). Na semana anterior aos repasses, o máximo foi R$ 8,630, nas cidades de Irecê e de Valença, na Bahia.

O litro da gasolina foi vendido, em média, a R$ 7,390. O valor mais alto foi encontrado em São Paulo: R$ 8,890 por litro, porém menor do que os R$ 8,990 verificados na semana anterior.

O governo Bolsonaro indicou a maioria dos integrantes do Conselho da Petrobrás.

Na semana passada, o líder dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, afirmou que a categoria pode aprovar uma greve em protesto contra o governo.

