Lula vai lançar programas para fortalecer MEIs

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está finalizando uma série de iniciativas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs), em uma estratégia que busca ampliar a participação desse segmento na economia e fortalecer sua relação com o setor público. As medidas incluem a expansão de oportunidades de contratação, mudanças nas regras de faturamento e estudos para a criação de um programa de incentivo ao empreendedorismo entre jovens. As informações são da jornalista Daniela Lima, do UOL.

As informações foram confirmadas pelo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, que acompanha as discussões diretamente com o Palácio do Planalto.

Uma das principais ações em fase de implementação envolve a ampliação da plataforma Contrata+Brasil, sistema que conecta órgãos públicos a pequenos prestadores de serviços. A proposta é incorporar grandes instituições estatais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ampliando significativamente o volume de oportunidades disponíveis para os microempreendedores.

Na prática, a medida permitirá que demandas de manutenção e serviços de unidades dessas instituições sejam publicadas na plataforma, facilitando a contratação de profissionais locais. Um exemplo citado pelo governo é a possibilidade de uma agência bancária utilizar o sistema para contratar um vidraceiro da própria região para realizar reparos.

Segundo Paulo Pereira, o potencial da plataforma ainda está longe de ser plenamente explorado.

"A plataforma gira numa velocidade muito abaixo do seu potencial. Daqui cerca de duas semanas o presidente deve anunciar o ingresso desses super clientes, como BB e Caixa, no sistema. Hoje, nós temos 8 mil MEIs cadastrados. Com os novos serviços disponíveis, temos potencial de cadastro de 3 milhões", disse o ministro.

Atualmente, o Brasil possui aproximadamente 13 milhões de microempreendedores individuais. A expectativa do governo é que a entrada de grandes contratantes públicos estimule o cadastramento de milhões de novos usuários no sistema.

Além da expansão do Contrata+Brasil, outra frente em discussão prevê a atualização do limite de faturamento permitido aos MEIs. A proposta também contempla o aumento da capacidade de contratação de funcionários pelos pequenos empreendedores, tema que há anos é reivindicado por representantes do setor.

O governo também avalia uma terceira iniciativa, ainda em estágio inicial de elaboração. Trata-se da criação de um programa voltado a jovens interessados em abrir um negócio próprio antes mesmo de ingressar no ensino superior.

De acordo com Paulo Pereira, a ideia seria desenvolver um modelo de incentivo semelhante ao programa Pé-de-Meia, voltado para estudantes da educação básica, mas direcionado ao empreendedorismo.

"Seria um programa de formação que estenda a bolsa para aquele que quer iniciar um negócio", explica o ministro.

Embora essa proposta ainda esteja em fase preliminar de debate, ela reflete a percepção do governo sobre o crescimento do interesse pelo empreendedorismo entre os jovens brasileiros. O tema tem ganhado força nas redes sociais, impulsionado por conteúdos que valorizam trajetórias de independência financeira e a criação de negócios próprios.