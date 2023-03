Medidas para aumentar arrecadação incluem tributação de apostas online e cerco a varejistas estrangeiras

A ideia é que as medidas ajudem a diminuir o déficit previsto para este ano de cerca de 107 bi. O Ministério da Fazenda quer que o valor chegue a 0,5% do PIB ou R$ 50 bi edit

247 - O governo federal quer mais fiscalização contra empresas que usam offshores para exportar. Varejistas asiáticas, que vendem produtos para o Brasil para não pagar imposto de importação, e setor de apostas online também serão tributados. A informação foi publicada nesta sexta-feira (31) pelo Blog da Julia Duailibi.

A ideia é que as medidas ajudem a diminuir o déficit previsto para este ano de cerca de 107 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer que o valor chegue a 0,5% do PIB ou R$ 50 bilhões.

As medidas para aumentar a arrecadação, que devem ser anunciadas pelo Ministério da Fazenda na próxima semana, preveem um impacto de R$ 80 bilhões a R$ 100 bilhões, podendo chegar a R$ 150 bilhões em 12 meses. Foi o que apontaram estimativas de técnicos da equipe econômica.

Nova regra fiscal

A pasta da Fazenda anunciou nesta quinta (30) a nova regra fiscal para o Brasil. De acordo com uma das principais medidas do projeto, as despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação das receitas. O texto estabeleceu um piso para investimentos públicos.

O mercado financeiro e o Congresso demonstraram apoio às normas apresentadas pelo governo federal. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem maioria dos votos para aprovar o projeto no Senado e na Câmara.

O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que a proposta aumentou a perspectiva para a diminuição dos juros.

Os economistas Luiz Gonzaga Belluzzo e Paulo Nogueira Batista Júnior aprovaram o texto apresentado pelo governo.

Taxa Selic

Em decisão neste mês de março, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), manteve a Selic em 13,75%, taxa básica de juros. Aliados do governo Lula criticaram o alto percentual no Brasil.

Quando os juros aumentam, o crédito fica mais caro, as pessoas têm menos dinheiro para gastar, e diminui o poder de consumo no País.

Governistas no Congresso Nacional pretendem convocar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para explicar o percentual.

