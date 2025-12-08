Mercado corta previsões de inflação pela quarta semana seguida, diz Boletim Focus

247 - A nova edição do Boletim Focus, divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira (8), confirmou mais um movimento de alívio nas expectativas de inflação para 2025. Conforme os dados compilados semanalmente pela autoridade monetária a partir das estimativas do mercado financeiro, a mediana do IPCA projetado caiu de 4,43% para 4,40%, marcando a quarta redução consecutiva.

Também segundo o levantamento do Banco Central, o relatório mantém a estimativa de câmbio em R$ 5,40 por dólar e aponta melhora nas expectativas de crescimento da economia brasileira, com o PIB de 2025 passando de 2,16% para 2,25%. Já a taxa Selic prevista para o próximo ano permanece em 15% ao ano.

Inflação segue trajetória de recuo

As projeções do IPCA para 2026 recuaram pela terceira semana consecutiva, passando de 4,17% para 4,16%. Para 2027, o índice permanece estável em 3,80% pela quinta semana seguida, enquanto 2028 segue ancorado em 3,50%, sem alterações recentes.

No caso do IGP-M, o relatório mostra queda contínua. A mediana para 2025 passou de –0,57% para –0,61%, acumulando 13 semanas de recuo. As projeções para 2026 e 2027 continuam em 4,00%, enquanto 2028 se mantém em 3,85%.

Os preços administrados, por sua vez, apresentaram variação distinta: a projeção para 2025 subiu de 5,18% para 5,25%, mantendo a tendência de alta há seis semanas. Em 2026, a estimativa caiu de 3,80% para 3,76%, marcando o primeiro recuo recente. Já 2027 teve redução de 3,65% para 3,60%, e 2028 segue estável em 3,50%.

PIB tem melhora nas projeções para os próximos anos

As expectativas de crescimento econômico também registraram avanços. Para 2026, a mediana do PIB passou de 1,78% para 1,80%, em sua primeira elevação semanal. A projeção para 2027 subiu de 1,83% para 1,84%. Já para 2028, as estimativas permanecem firmes em 2,00% há 91 semanas, sinalizando estabilidade na visão de longo prazo do mercado.

Câmbio segue sem mudanças

As previsões para o dólar continuam estáveis. O valor estimado para 2025 permanece em R$ 5,40 há três semanas. Para 2026, 2027 e 2028, o câmbio segue inalterado em R$ 5,50, com séries de estabilidade que variam entre seis e oito semanas.

Selic mantém quadro estável para os anos mais distantes

No caso da taxa básica de juros, houve ajuste apenas para 2026, cuja projeção subiu de 12,00% para 12,25%, na primeira revisão de alta recente. As projeções para 2027 permanecem em 10,50% há 43 semanas, enquanto 2028 segue com mediana de 9,50% após atualização na última semana.