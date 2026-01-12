Mercado reduz previsão da inflação para 2026, diz Boletim Focus

247 - O mercado financeiro revisou levemente para baixo a expectativa de inflação em 2026, segundo os dados mais recentes do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (12). As projeções para crescimento econômico, taxa de câmbio e juros básicos, por outro lado, permaneceram estáveis nos principais horizontes acompanhados pelos analistas, sinalizando um cenário de maior previsibilidade nas estimativas de médio e longo prazo.

No recorte inflacionário, a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2026 foi ajustada de 4,06% para 4,05%. Para 2027, a estimativa segue em 3,80%, patamar mantido há dez semanas. Já para 2028, a mediana continua em 3,50%, sem alterações pelo mesmo período, enquanto a projeção para 2029 também permanece em 3,50%, estável há 19 semanas.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) também registrou revisão negativa para 2026, com a expectativa recuando de 3,95% para 3,92%. Para 2027, a projeção segue em 4,00%, nível que não se altera há 52 semanas. Em 2028, a mediana permanece em 3,85%, estável há seis semanas, enquanto para 2029 houve novo ajuste para baixo, de 3,71% para 3,70%, acumulando duas semanas consecutivas de queda.

As projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) indicam estabilidade ao longo do período analisado. Para 2026, o mercado manteve a estimativa de expansão de 1,80%, inalterada há cinco semanas. Em 2027, a expectativa segue no mesmo patamar, com estabilidade de duas semanas. Para 2028, a projeção continua em 2,00%, nível mantido há 96 semanas, enquanto para 2029 a mediana também permanece em 2,00%, estável há 43 semanas.

No mercado cambial, a expectativa para a taxa de câmbio em 2026 foi mantida em R$ 5,50 por dólar, valor que não sofre alterações há 13 semanas. Para 2027, a projeção segue igualmente em R$ 5,50, estável há 11 semanas. Em 2028, a estimativa permanece em R$ 5,52. Já para 2029, os analistas elevaram levemente a projeção de R$ 5,56 para R$ 5,57, interrompendo um longo período de estabilidade.

Em relação à política monetária, a projeção para a taxa Selic ao fim de 2026 foi mantida em 12,25% ao ano, estável há três semanas. Para 2027, a expectativa continua em 10,50%, sem alterações há 48 semanas, indicando ancoragem das projeções de médio prazo. Em 2028, o mercado elevou marginalmente a estimativa de 9,75% para 9,88%, registrando a primeira alta após um período prolongado de estabilidade. Para 2029, a projeção segue em 9,50%, mantida há 11 semanas.