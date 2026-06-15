Mercado eleva projeções para inflação e Selic em 2026, diz Boletim Focus

247 - O mercado financeiro voltou a elevar suas projeções para a inflação brasileira em 2026, de acordo com dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira (15) pelo Banco Central. As informações foram publicadas originalmente pelo InfoMoney e refletem as expectativas de economistas e instituições financeiras consultados semanalmente pela autoridade monetária.

Além da revisão para cima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o levantamento também apontou aumento das projeções para a taxa básica de juros (Selic) e para o dólar no fim de 2026. Em contrapartida, a expectativa para o crescimento da economia brasileira apresentou nova melhora.

Inflação segue em trajetória de alta nas projeções

A estimativa para a inflação oficial em 2026 avançou de 5,11% para 5,30%, registrando a 14ª alta consecutiva nas projeções do mercado. O movimento reforça a percepção de que o processo de convergência dos preços para as metas estabelecidas pelo Banco Central continua enfrentando desafios.

Para 2027, a previsão do IPCA também foi revisada para cima, passando de 4,03% para 4,10%, na quarta elevação seguida. Já para 2028, a projeção subiu de 3,65% para 3,68%, interrompendo um período de estabilidade. Em relação a 2029, a expectativa permaneceu em 3,50%, nível mantido há 41 semanas consecutivas.

As previsões para o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) também foram ajustadas. Para 2026, a expectativa avançou de 6,10% para 6,22%, marcando a 15ª alta consecutiva. Em 2027, a projeção passou de 4,00% para 4,04%, enquanto para 2028 permaneceu em 3,82%. Já para 2029, houve elevação de 3,70% para 3,77%.

No grupo dos preços administrados, a estimativa para 2026 foi ajustada de 4,98% para 5,00%. Para 2027, houve leve recuo, de 3,84% para 3,81%. Em 2028, a previsão avançou de 3,50% para 3,60%, enquanto para 2029 permaneceu em 3,50%.

Mercado melhora expectativa para o PIB

O levantamento também mostrou maior otimismo em relação ao desempenho da economia brasileira. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 passou de 1,91% para 1,96%, configurando a quarta revisão positiva consecutiva.

Para 2027, a expectativa foi mantida em 1,70%. Já para 2028 e 2029, os analistas continuam projetando expansão de 2,00% da atividade econômica, sem alterações em relação às semanas anteriores.

Dólar tem projeções revisadas para cima

As expectativas para o câmbio também foram elevadas. O mercado passou a prever o dólar cotado a R$ 5,20 no encerramento de 2026, acima da estimativa anterior de R$ 5,15.

Para 2027, a projeção avançou de R$ 5,20 para R$ 5,25. Em 2028, a expectativa permaneceu em R$ 5,30. Já para 2029, a previsão subiu de R$ 5,35 para R$ 5,40 por dólar.

Selic deve permanecer em patamar elevado

As estimativas para a taxa básica de juros também foram revisadas para cima. O mercado agora projeta a Selic em 13,75% ao ano no fim de 2026, ante previsão anterior de 13,50%. Trata-se da segunda alta consecutiva nas expectativas para os juros.

Para 2027, a projeção passou de 11,50% para 12,00% ao ano. Em 2028, a estimativa foi elevada de 10,00% para 10,25%. Já para 2029, os analistas mantiveram a expectativa de Selic em 10,00% ao ano, patamar preservado nas últimas seis semanas.