Mercado imobiliário registra a segunda maior valorização em 11 anos no Brasil

247 - O mercado imobiliário brasileiro encerrou 2025 com forte valorização, consolidando um dos melhores desempenhos da última década. De acordo com dados do índice FipeZap, os preços dos imóveis residenciais acumularam alta de 6,52% ao longo do ano, resultado que representa a segunda maior elevação registrada nos últimos 11 anos. Apenas em dezembro, a variação foi positiva em 0,28%, mantendo a trajetória de crescimento observada ao longo do período.

O desempenho de 2025 ficou atrás somente do observado em 2024, quando os preços dos imóveis subiram 7,73%, consolidando uma sequência de valorização expressiva no setor imobiliário.

A alta acumulada no ano superou importantes indicadores de inflação. Enquanto os preços dos imóveis avançaram 6,52%, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) apresentou deflação de 1,05%, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), indicador oficial da inflação, acumulou alta de 4,68% nos 12 meses encerrados em novembro de 2025.

Em dezembro, o preço médio do metro quadrado nas 56 cidades monitoradas pelo FipeZap alcançou R$ 9.611. Entre as capitais brasileiras, Vitória registrou o valor mais elevado, com o metro quadrado cotado a R$ 14.108. Já Salvador se destacou pela maior variação anual entre as capitais, com valorização de 16,25%, encerrando o ano com o metro quadrado avaliado em R$ 7.972.

A valorização dos imóveis, no entanto, não ocorreu de forma homogênea. Unidades residenciais com apenas um dormitório lideraram os ganhos em 2025, com alta acumulada de 8,05%. Em contraste, imóveis com quatro ou mais dormitórios apresentaram crescimento mais moderado, de 5,34%. Em dezembro, enquanto a média geral foi de 0,28%, os imóveis de um dormitório registraram elevação de 0,69%, mais que o dobro da média mensal. Já os imóveis residenciais com três dormitórios tiveram leve retração de 0,04% no período.

No ranking das cidades com o metro quadrado mais caro do país, considerando capitais e municípios do interior, Balneário Camboriú (SC) liderou com o valor de R$ 14.906. Em seguida aparecem Itapema (SC), com R$ 14.843; Vitória, com R$ 14.108; Itajaí (SC), com R$ 12.848; e Florianópolis, com R$ 12.773.

O índice FipeZap é resultado de uma parceria entre a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e empresas privadas. O indicador acompanha a variação dos preços de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, utilizando informações de anúncios publicados na internet, e se consolidou como uma das principais referências para a análise do mercado imobiliário no país.