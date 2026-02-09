Mercado reduz previsão da inflação para 3,97% em 2026, diz Boletim Focus

247 - A projeção do mercado financeiro para a inflação de 2026 voltou a recuar, marcando a quinta semana consecutiva de redução, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (9) no Boletim Focus. O relatório, que reúne estimativas de economistas consultados pelo Banco Central, também indicou estabilidade nas previsões para o câmbio, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a taxa básica de juros (Selic).

De acordo com o Focus, a mediana das estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 caiu de 3,99% para 3,97%. O movimento consolida uma sequência de cinco semanas de redução, sinalizando uma leve melhora na percepção dos analistas sobre o comportamento futuro dos preços.

Para 2027, a projeção de inflação permaneceu em 3,80%, repetindo estabilidade que já dura 14 semanas. Já para 2028 e 2029, as expectativas seguem em 3,50%, também sem alterações, com estabilidade de 14 e 23 semanas, respectivamente.

Outro indicador acompanhado pelo mercado, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), teve leve revisão para baixo. A projeção para 2026 passou de 3,92% para 3,90%. No caso de 2027, houve nova queda marginal, com a estimativa passando de 4,00% para 3,99%. Para 2028, a previsão segue em 3,85%, estável há dez semanas, enquanto 2029 foi revisado de 3,78% para 3,70%.

Dentro da composição do IPCA, o relatório também apontou queda na expectativa para os preços administrados em 2026. A projeção recuou de 3,75% para 3,69%, marcando a segunda semana consecutiva de diminuição.

Para 2027, a mediana permaneceu em 3,71%, sem alterações há cinco semanas. As previsões para 2028 e 2029 seguem em 3,50%, com estabilidade de 11 e 30 semanas, respectivamente.

PIB de 2026 segue em 1,80%

No campo da atividade econômica, os analistas mantiveram a projeção de crescimento do PIB em 2026 em 1,80%, patamar que permanece inalterado há nove semanas.

Para 2027, a estimativa também ficou em 1,80%, repetindo estabilidade observada nas últimas seis semanas. Em 2028, a expectativa do mercado continua em 2,00%, índice que se mantém há 100 semanas. Já para 2029, a projeção segue igualmente em 2,00%, estável há 47 semanas.

Dólar permanece estimado em R$ 5,50 em 2026 e 2027

O câmbio também permaneceu sem alterações relevantes nas previsões para os próximos anos. Para 2026, a estimativa para o dólar continuou em R$ 5,50, nível mantido há 17 semanas.

A projeção para 2027 segue no mesmo valor, R$ 5,50. Para 2028, houve um pequeno ajuste para baixo, de R$ 5,52 para R$ 5,50, na primeira queda após um período de estabilidade. Já a expectativa para 2029 permaneceu em R$ 5,57, estável há uma semana.

Selic fica estável em 12,25% ao ano para 2026

A projeção da taxa Selic para 2026 permaneceu em 12,25% ao ano, repetindo estabilidade registrada nas últimas sete semanas.

Para 2027, o mercado manteve a expectativa em 10,50%, nível que segue inalterado há 52 semanas. Em 2028, a mediana continuou em 10,00%, acumulando três semanas sem mudanças, após ter vindo de 9,88% quatro semanas antes. Para 2029, a projeção permaneceu em 9,50%, estável há 15 semanas.