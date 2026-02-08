Move Brasil aprovou R$ 1,9 bilhão em crédito em um mês, diz Alckmin

247 - O programa Move Brasil, criado pelo governo federal para estimular a renovação da frota de caminhões no país, alcançou R$ 1,9 bilhão em créditos aprovados em apenas um mês de funcionamento. O montante foi destinado a cerca de 1,7 mil operações de compra de veículos novos e seminovos em diferentes regiões do Brasil.

As informações foram divulgadas pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), urante visita a uma concessionária da Scania em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Lançado oficialmente em 8 de janeiro de 2026, o Move Brasil oferece linhas de financiamento com juros reduzidos para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas de transporte rodoviário de cargas. O objetivo é facilitar a aquisição de caminhões que atendam critérios de sustentabilidade e de conteúdo local, exigindo que os veículos sejam produzidos no Brasil.

O programa prevê um total de R$ 10 bilhões em crédito, com recursos provenientes do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Do volume liberado até o momento, R$ 44 milhões foram destinados a caminhoneiros autônomos.

Durante a visita, Alckmin avaliou que o impacto do programa vai além do setor de transporte e pode fortalecer a economia como um todo.

“Isso é ótimo. Porque é a indústria fabricando mais, o comércio vendendo mais. Melhora a eficiência da logística do país, melhora a competitividade, reduz acidentes. Mais segurança nas estradas e proteção ao meio ambiente. Então, é uma agenda muito positiva”, afirmou o vice-presidente.

Alckmin destaca papel estratégico do transporte rodoviário

Segundo Alckmin, a logística é um fator decisivo para o desempenho do comércio exterior brasileiro, principalmente diante do crescimento das exportações e importações registrado no último ano.

“A exportação, no ano passado, bateu recorde: o produto precisa chegar ao porto e ao aeroporto. A importação foi recorde: precisa chegar, do porto e do aeroporto, até o comprador”, declarou.

O vice-presidente também avaliou que a tendência é de aumento ainda maior na demanda por transporte, especialmente após acordos comerciais firmados pelo Mercosul nos últimos anos e, mais recentemente, com a União Europeia.

“Nós precisamos de logística de transporte. E a demanda vai crescer. Vocês vão vender muitos caminhões”, projetou.

Scania aponta avanço nas operações

Durante a agenda em Guarulhos, Alckmin esteve acompanhado do CEO da Scania na América Latina, Christopher Podgorski. De acordo com a montadora, apenas por meio das operações realizadas pelo Scania Banco, foram financiados 283 caminhões, totalizando contratos de R$ 228 milhões.

A empresa informou ainda que cerca de 70% das vendas foram realizadas para micro, pequenas e médias empresas, reforçando a participação desse segmento no programa federal.

Podgorski afirmou que a iniciativa chegou em um momento estratégico para o setor, por estimular não apenas a venda de caminhões, mas também toda a cadeia produtiva ligada ao transporte e à indústria automotiva.

“O programa veio em ótima hora porque ele não incentivou um único segmento de negócio, mas toda uma cadeia de valor, que gera postos de trabalho qualificados. Vamos contemplar a saúde pública, com veículos mais eficientes e menos poluentes. Vamos incentivar também a transição energética”, disse.

O executivo também destacou o peso das condições financeiras oferecidas pelo Move Brasil, ressaltando que o custo do crédito se tornou mais acessível para empresas e transportadores.

“O programa coloca o patamar de juros do custo financeiro num nível abaixo de 1% ao mês. Isso acaba tornando o negócio viável, com todos os ganhos que se tem com a renovação de um produto: a redução do custo de manutenção, a eficiência energética utilizada etc.”, afirmou.

Com a meta de liberar até R$ 10 bilhões em crédito, o Move Brasil se consolida como uma das principais iniciativas federais voltadas ao transporte rodoviário, apostando na modernização da frota e em critérios ambientais para ampliar a competitividade logística do país.