Mercado reduz projeção e vê inflação abaixo do teto da meta, com juros a 15% no final do ano

247 - As expectativas de inflação para este ano e 2026 voltaram a cair no Boletim Focus, que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira (1), indo ainda mais abaixo do teto da meta. As informações são da agência Reuters.

O levantamento apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2025 caiu a 4,43% e para 2026 foi a 4,17%, de 4,45% e 4,18% na semana anterior. A expectativa para a alta do IPCA em 2027 permaneceu em 3,80% e para 2028 segue em 3,50%, de acordo com a agência.

Selic e PIB

A pesquisa mostrou ainda manutenção das projeções para a taxa básica de juros, com expectativa de que a Selic termine este ano nos atuais 15% e, em 2026, a 12%.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento na pesquisa também não sofreram alterações e seguem em 2,16% para este ano e 1,78% para o próximo.