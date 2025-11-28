Micro e pequenas empresas responderam por 98% das vagas de emprego criadas em outubro

247 - As micro e pequenas empresas reforçaram sua relevância no mercado de trabalho brasileiro em outubro. Segundo o Metrópoles, um levantamento do Sebrae, baseado nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quinta-feira (28), aponta que 98% dos novos postos de trabalho vieram desse segmento.

O Brasil abriu cerca de 85 mil vagas com carteira assinada no mês, e aproximadamente 83 mil delas foram geradas por micro e pequenos negócios. O relatório também destaca que, entre janeiro e outubro, 1,23 milhão de trabalhadores foram contratados por empresas desse porte, número superior ao registrado em todo o ano de 2024, quando 1,22 milhão de admissões foram computadas.

MPEs impulsionam crescimento do emprego

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o resultado é reflexo direto do dinamismo econômico observado em 2025 e das políticas de valorização da renda, que estimulam o consumo e fortalecem o mercado interno. “Os dados das micro e pequenas empresas na contratação de pessoas demonstra que o porte é o grande motor da economia brasileira, porque gera riquezas, promove a inclusão e leva qualidade de vida para a população”, afirmou LIma, de acordo com a reportagem.

Setores que mais contrataram em outubro

O setor de serviços manteve a liderança nas contratações entre as MPEs, com mais de 47 mil admissões ao longo do mês. O comércio ficou em segundo lugar, somando 25 mil novos registros, seguido pela construção civil, que abriu 8,7 mil vagas formais.

Queda do desemprego reforça tendência positiva

Além do Caged, o levantamento considerou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (28/11). A taxa de desemprego no trimestre móvel encerrado em outubro de 2025 caiu para 5,4%, o menor patamar desde o início da série histórica, em 2012. Em comparação com o período de maio a julho, houve queda de 0,2 ponto percentual. Já em relação ao mesmo trimestre de 2024, a redução foi de 0,8 ponto percentual.